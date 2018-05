Kanser hastalarının yüzü cilt bakımıyla güldü

Sakarya'da kanserle mücadele eden hastalara moral vermek amacıyla hazırlanan proje kapsamında güzellik salonunda ilk kez cilt bakımı yapılan kanser hastaları büyük mutluluk yaşadı.

Adapazarı ilçesinde faaliyet gösteren bir güzellik salonu ile Lösemi ve Kanser Hastaları Sağlık Eğitim Derneği (KANSERDER) iş birliğiyle kanser tedavisi gören hastalara moral vermek amacıyla "Güzel olmak, her kadının hakkıdır" sloganıyla proje hazırlandı.

Proje kapsamında güzellik merkezine gelen kanser hastaları, ilk kez ücretsiz cilt, kaş ve saç bakımı yaptırdı.

KANSERDER Başkanı Nihal Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen haftalarda güzellik merkezinin sahibi Ebru Şimşek'in kendilerini ziyaret ederek cilt bakımı, kaş ve saç bakımı uygulamasını kanser hastalarına hediye etmek istediğini söylediğini aktardı.

Kanser hastalarının çok mutlu olduğunu dile getiren Akar, "Çünkü kadın her zaman kadındır. Bakılmak ister, bakım yaptırmak ister. Güzel olmak her kadının hakkıdır.' diyerek yola çıkıldı. Bugün bir grubumuzun cilt, kaş ve saç bakımları yapılıyor. Yarın bir grubumuz olacak. Burada olmaktan çok mutluyuz. Gerçekten her yaş grubundan güzel tepkiler aldık. Gördük ki kanser tedavisi de görseler, sonuçta güzel olmak, güzelleşmek her kadının hakkıdır. 'Hasta da olsak bu bizim hakkımızdır.' dediler. İnşallah bu ve benzeri farklılıkların her ilde devam etmesini istiyoruz." diye konuştu.