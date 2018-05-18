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Kanser hastalarının yüzü cilt bakımıyla güldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 16:19 | Son Güncelleme

Sakarya'da "Güzel olmak, her kadının hakkıdır" sloganıyla başlatılan proje kapsamında kanser hastaları, güzellik salonunda ilk kez cilt bakımı yaptırmanın mutluluğunu yaşadı - KANSERDER Başkanı Nihal Akar: - "Gerçekten her yaş grubundan güzel tepkiler aldık. Gördük ki kanser tedavisi de görseler, sonuçta güzel olmak, güzelleşmek her kadının hakkıdır"

Sakarya'da kanserle mücadele eden hastalara moral vermek amacıyla hazırlanan proje kapsamında güzellik salonunda ilk kez cilt bakımı yapılan kanser hastaları büyük mutluluk yaşadı.

Adapazarı ilçesinde faaliyet gösteren bir güzellik salonu ile Lösemi ve Kanser Hastaları Sağlık Eğitim Derneği (KANSERDER) iş birliğiyle kanser tedavisi gören hastalara moral vermek amacıyla "Güzel olmak, her kadının hakkıdır" sloganıyla proje hazırlandı.

Proje kapsamında güzellik merkezine gelen kanser hastaları, ilk kez ücretsiz cilt, kaş ve saç bakımı yaptırdı.

KANSERDER Başkanı Nihal Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen haftalarda güzellik merkezinin sahibi Ebru Şimşek'in kendilerini ziyaret ederek cilt bakımı, kaş ve saç bakımı uygulamasını kanser hastalarına hediye etmek istediğini söylediğini aktardı.

Kanser hastalarının çok mutlu olduğunu dile getiren Akar, "Çünkü kadın her zaman kadındır. Bakılmak ister, bakım yaptırmak ister. Güzel olmak her kadının hakkıdır.' diyerek yola çıkıldı. Bugün bir grubumuzun cilt, kaş ve saç bakımları yapılıyor. Yarın bir grubumuz olacak. Burada olmaktan çok mutluyuz. Gerçekten her yaş grubundan güzel tepkiler aldık. Gördük ki kanser tedavisi de görseler, sonuçta güzel olmak, güzelleşmek her kadının hakkıdır. 'Hasta da olsak bu bizim hakkımızdır.' dediler. İnşallah bu ve benzeri farklılıkların her ilde devam etmesini istiyoruz." diye konuştu.

- "Her kadın bakımlı olmayı sever"

Güzellik merkezinin sahibi uzman estetisyen Ebru Şimşek de çalışma arkadaşı Yıldız Şahin'le insanların yüreğine dokunmak istediklerini belirterek, "Çünkü her kadın bakımlı olmayı sever, güzel görünmek ister. Aynaya baktığı zaman ışıl ışıl bir cilt ister." dedi.

Mikropigmentasyon uzmanı Yıldız Şahin ise kemoterapi ve genetik bozukluklar nedeniyle kayıpları olan kişilerin eksiklerini tamamladıklarını söyledi.

Kanser hastalarının kemoterapi sonrası saçlarının döküldüğünü anımsatan Şahin, "Similasyon şeklinde saç kökü folikülü yapıyoruz. Bugün Ebru hocam cilt bakım ve güzellik alanında, ben de medikal alanda çalıştım. Kaş ve vücut kamuflajı üzerine çalışma yaptık." ifadesini kullandı.

Yedi yıldır göğüs kanseriyle mücadele eden Kıymet Sabuncu ise böyle bir projede yer aldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Hepsine çok teşekkür ediyorum. Güzel bir cilt bakımı oldu, ilk defa yaptırdığım için çok büyük farkındalık gördüm. Cildimde bir rahatlık, nefes alma oldu, çok memnun kaldım. Bizlere özel ilgi gösterdikleri için çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Uzun yıllar mücadele ettiği kanseri sonunda yenmeyi başardığını dile getiren Arzu Tetik de cilt bakımı uygulamasından çok memnun kaldığını kaydetti.

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Kanser hastaları Lösemi ve Kanser Hastaları Sağlık Eğitim Derneği (KANSERDER) moral vermek Nihal Akar

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