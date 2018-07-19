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Kanser hastası Melike'nin ölümüne soruşturma (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 19:59 | Son Güncelleme

TOPRAĞA VERİLDİ Melike Bütün için Alemdar Mahallesi'ndeki Hacı Bayram Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Kanser hastası Melike'nin ölümüne soruşturma (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
Melike Bütün için Alemdar Mahallesi'ndeki Hacı Bayram Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Bütün'ün ailesi, yakınları, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Babası 6 yıl önce ölen genç kızın üzerinde duvak konulan tabutunu omuzlayan kardeşi Kadir Bütün, gözyaşlarını tutamadı. Bütün'ün cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi.
DAYISI KONUŞTU
Basın mensuplarına açıklama yapan Melike Bütün'ün dayısı Mustafa Çelik, yeğeninin hastalıktan kurtulma ümidiyle kemoterapi seansına girdiğini, ancak hayatını kaybettiğini belirterek, şöyle konuştu:
'GÜLE EĞLENE GİTTİĞİ HASTANEDEN CENAZESİ GELDİ'
"Hastalığı bitecekti. Yürüyerek, güle eğlene gittiği hastaneden cenazesi geldi. Doktorların söylemesine göre normalde verilmesi gereken ilacın yanlışlıkla iki katı ilaç veriliyor. Acilen yoğun bakıma alınıyor. Hastaneyi aradığımda, 'Hastanıza fazla dozda ilaç verilmiştir. Gereken yapılacaktır' dediler. Daha sonra hiçbir şekilde haber alamadık. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra hastamız enfeksiyondan kaynaklı yüksek ateşle mücadele etti. En son dün karnında ve belirli yerlerinde şişmeler olması üzerine doktor çağırdık. Doktor gelmeyince Melike'yi doktorun yanına götürdük. Doktor eliyle kontrol ederek gazı olduğunu, geçeceğini belirterek ultrason çekilmesini istedi. Ultrason için gece 03.00'e randevu verdiler. Biz hastayı saat 21.00'de kaybediyoruz. Burada bir tiyatro yaşadık. Olumsuzluk üzerine olumsuzluk. Ben yapılan son müdahaleyi gördüm ve öldüğünü fark ettim. Ama bana, 'Ölmedi, kalbi tekrar çalıştı. Müsaade ederseniz özel hastaneye sevk edeceğiz. Orada müdahale edilecek' dediler. Biz de izin verdik ki bir an önce gitsin. Hastamızı sevk etmek için odasından sedye ile asansöre bindirip dışarı çıkardılar; ama sevk için ambulans gelmemişti. Tekrar içeri alıp acil servisteki müşahade odasına aldılar. Yaklaşık 1.5 saat sonra bize vefat haberini verdiler. Hastane yönetimi ve doktorlardan, sorumlu her kimse şikayetçiyiz. Gerekenin yapılmasını istiyorum, adalete güveniyorum."

FOTOĞRAFLI

Kanser hastası Melike'nin ölümüne soruşturma (2)Kanser hastası Melike'nin ölümüne soruşturma (2)Kanser hastası Melike'nin ölümüne soruşturma (2)Kanser hastası Melike'nin ölümüne soruşturma (2)

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