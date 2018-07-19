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Kanser hastası Melike'nin ölümüne soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 16:39 | Son Güncelleme

BURSA'da, Melike Bütün'ün (21), kanser tedavisi gördüğü hastanede kemoterapi seansı sırasında yüksek dozda ilaç verilmesi sonucu yaşamını yitirdiği iddia edildi.

Kanser hastası Melike'nin ölümüne soruşturma

Halil ÖZÇOBAN/ BURSA, (DHA)- BURSA'da, Melike Bütün'ün (21), kanser tedavisi gördüğü hastanede kemoterapi seansı sırasında yüksek dozda ilaç verilmesi sonucu yaşamını yitirdiği iddia edildi. Başsavcılık, Bütün'ün ölümüyle ilgili soruşturma, hastane yönetimi de inceleme başlattı.
Yıldırım ilçesindeki Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık 1 yıldır 'lenfoma' tanısı ile tedavi gören Melike Bütün, 12 Temmuz günü hastanedeki kemoterapi seansı sırasında rahatsızlandı. Aynı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Bütün, dün akşam doğum gününden 1 gün sonra yaşamını yitirdi. Aile, kızlarının kemoterapi seansı sırasında yüksek dozda ilaç verilmesi sonucu öldüğünü iddia ederek şikayette bulundu. Teyze Sema Çelik, "Melike kemoterapi sırasında rahatsızlandı. Karnı şişti ve morarmıştı. Melike ilk gün şikayetçi değildi, sonra bana, 'Teyze burada 3 gün yaşadıklarımın hesabını sorun' dedi. Biz Melike'nin adına şikayetçiyiz" dedi.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Melike Bütün'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada, "Melike Bütün, 18 Temmuz tarihinde tedavi gördüğü Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde saat 23.40'ta hayatını kaybetmiştir. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmiştir. Bütün'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.
HASTANE İNCELEME BAŞLATTI
Genç kızın ölümüyle ilgili hastane yönetimi de inceleme başlattı. Hastane başhekimliğinden yapılan açıklamada, 12 Temmuz tarihinde 'ileri evre hodgkin lenfoma' tanısı nedeniyle kemoterapi verilen Melike Bütün'ün, kemoterapi sırasında rahatsızlandığının tespit edildiği belirtilerek şöyle denildi:
"Hastamız, bunun üzerine kontrol amaçlı hastanemiz bünyesindeki yoğun bakım ünitesinde takibe alınmıştır. Hastanın 12-16 Temuz tarihleri arasında yoğun bakımda takibi sürdürülmüştür. Daha sonra genel durumunun iyi olması nedeniyle yoğun bakımdan kliniğe alınmıştır. Hastanın klinikteki takiplerinde ateşinin yükseldiğinin tespit edilmesi üzerine ilgili doktor tarafından gerekli müdahaleler ivedi olarak yapılmıştır. Hastadan istenilen tomografi, kontrol amaçlı istenmiştir. Hastanın genel durumu 18 Temmuz günü tekrar kötüleşince yoğun bakım ihtiyacı olmuştur. Hastanemizde boş yoğun bakım yatağı olmadığı için sevki planlanmış olup gerekli ambulans ve donanımlar hazırlanmıştır. Ancak bu esnada hastada 'arrest' gelişmiş olup tıbbi müdahaleye yanıt alınamamıştır. Olayla ilgili gerekli idari inceleme başlatılmıştır."

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