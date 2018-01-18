Kanser hastası öğrenci erken karne sevinci yaşadı

Emirhan'ın evde eğitim aldığını aktaran Altınsoy, "Milli Eğitim Bakanlığı her zaman her yerde öğrencilerimizin eğitimini tamamlamalarını sağlıyor. Bu kapsamda ilimizde 2 bin 419 öğrencimiz özel eğitim alıyor." diye konuştu.

Altınsoy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugün özel bir karne verdiklerini belirtti.

Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, Yıldız ailesinin evine giderek Emirhan'a karnesi ve takdir belgesi ile çeşitli hediyeler verdi.

"Evde eğitim alan Emirhan Yıldız'ı ziyaret ettik. 2 yıldır öğretmenlerimiz büyük bir özveriyle geliyor ve Emirhan'ın alması gereken dersleri veriyorlar. Bazı derslerinden eksikleri var, 2. dönem telafi edeceğiz. Emirhan da çok başarılı bir öğrenci, karnesini verdik. Ailenin ve okul müdürümüzün de büyük özverisi var. Emirhan'a bundan sonraki yaşamında başarılar diliyor, en kıza zamanda da tedavisini bitirip arkadaşlarıyla okulda eğitim görmesini temenni ediyorum."

Anne Ayşe Yıldız da oğlunun evde eğitim almasında desteği olanlara, öğretmenlere teşekkür ederek, "Emirhan'ın tedavisi için 3 yıldır Kayseri'ye gidip geliyoruz. Ablasından ilik nakledildi. Oğlum şimdi iyi." dedi.

Emirhan'a ilik veren abla Çiğdem Yıldız da "İliğim ikincisinde tuttu. Çok mutluyum. Dilerim kardeşim en kısa zamanda iyileşir." ifadelerini kullandı.

Emirhan, daha sonra kendisine verilen hediyeleri açtı.

(AA)