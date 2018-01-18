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Kanser hastası öğrenci erken karne sevinci yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ | 18.01.2018 16:33 | Son Güncelleme 29 dakika önce

- Sivas'ta 2 yıldır evde eğitim gören kanser hastası 5. sınıf öğrencisi Emirhan Yıldız, karnesini aldı - Emirhan'a ilik veren abla Çiğdem Yıldız: - "İliğim ikincisinde tuttu. Çok mutluyum. Dilerim kardeşim en kısa zamanda iyileşir"

SİVAS (AA) - Sivas'ta 2 yıldır evde eğitim gören kanser hastası 11 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Emirhan Yıldız, karne sevincini erken yaşadı.

Ahmet Yesevi Ortaokulu öğrencisi Emirhan, yakalandığı ilik kanseri nedeniyle 2 yıldır Ahmet Turan Gazi Mahallesi'ndeki evinde eğitim gördü. Ablasından aldığı ilikle hayata tutunan Emirhan, Milli Eğitim Bakanlığının evde eğitim uygulaması kapsamında haftanın 4 günü eve gelen branş öğretmenlerinden ders aldı.

Dönemi başarıyla tamamlayan Emirhan Yıldız, karne sevincini erken yaşadı.

Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, Yıldız ailesinin evine giderek Emirhan'a karnesi ve takdir belgesi ile çeşitli hediyeler verdi.

Altınsoy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugün özel bir karne verdiklerini belirtti.

Emirhan'ın evde eğitim aldığını aktaran Altınsoy, "Milli Eğitim Bakanlığı her zaman her yerde öğrencilerimizin eğitimini tamamlamalarını sağlıyor. Bu kapsamda ilimizde 2 bin 419 öğrencimiz özel eğitim alıyor." diye konuştu.

Altınsoy, öğrencilerin evde, hastanede, okuldaki özel destek sınıflarında eğitim aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Evde eğitim alan Emirhan Yıldız'ı ziyaret ettik. 2 yıldır öğretmenlerimiz büyük bir özveriyle geliyor ve Emirhan'ın alması gereken dersleri veriyorlar. Bazı derslerinden eksikleri var, 2. dönem telafi edeceğiz. Emirhan da çok başarılı bir öğrenci, karnesini verdik. Ailenin ve okul müdürümüzün de büyük özverisi var. Emirhan'a bundan sonraki yaşamında başarılar diliyor, en kıza zamanda da tedavisini bitirip arkadaşlarıyla okulda eğitim görmesini temenni ediyorum."

Anne Ayşe Yıldız da oğlunun evde eğitim almasında desteği olanlara, öğretmenlere teşekkür ederek, "Emirhan'ın tedavisi için 3 yıldır Kayseri'ye gidip geliyoruz. Ablasından ilik nakledildi. Oğlum şimdi iyi." dedi.

Emirhan'a ilik veren abla Çiğdem Yıldız da "İliğim ikincisinde tuttu. Çok mutluyum. Dilerim kardeşim en kısa zamanda iyileşir." ifadelerini kullandı.

Emirhan, daha sonra kendisine verilen hediyeleri açtı.

(AA)

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