Kanserden korunmak için 9 öneri

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. M. Ali Kaplan, kanserin dünyada ve Türkiye’de yaşamı tehdit eden nedenler arasında, kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer aldığını belirterek, önemli bir bölümünü ortadan kaldırmak ve kanserden korunmanın alınacak basit önlemler ve yaşam tarzı değişiklikleri ile mümkün olabileceğini ifade etti.

Memorial Diyarbakır Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü’nden Doç. Dr. M. Ali Kaplan, 1-7 Nisan Kanser Haftası öncesinde, kanserden korunmak için 9 öneride bulundu. Kanserden korunmada sağlıklı beslenmenin öneminin büyük olduğunu belirten Kaplan, taze meyve ve sebzeden zengin bir beslenme alışkanlığı kazanılması ve yeterli miktarda su tüketilmesi gerektiğini ifade etti. Saat başı bir bardak suyun vücudun sıvı ihtiyacını karşılayacak ve toksinlerin atılmasına yardımcı olacağını anlatan Kaplan, “Et tüketiminde tercih, daha çok beyaz et ve balıktan yana olmalıdır. Balık, özellikle kış aylarında haftanın 2 günü menüye eklenmelidir. Kırmızı et tüketimi kalın bağırsak kanseri riskini artırdığı için haftada en fazla kişi başına yarım kilo et yeterli olacaktır. Etler haşlama veya buğulama yöntemiyle pişirilmeli, mangalda ve ateşe yakın pişirme yöntemlerinden olabildiğince uzak durulmalıdır. İşlenmiş et grubunda olan salam, sosis ve sucuk gibi şarküteri ürünleri tüketilmemelidir. Tuz, şeker ve unlu besinler de sınırlandırılmalı, günde 3-4 gramdan fazla tuz ile şerbetli, ağır tatlılardan uzak durulmalıdır. Bakla, kuru fasulye, nohut, mercimek gibi besinlerden zengin sofralar hazırlanmalıdır. Plastik kaplar ve şişeler yerine cam olanları kullanılmalı, besinlerin saklanma koşullarına ve son kullanma tarihlerine dikkat edilmelidir” dedi.