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Kanserden ölen Kur’an Kursu öğreticisi son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 18:48 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle 24 yaşında hayatını kaybeden Kur’an Kursu öğreticisi son yolculuğuna uğurlandı.Çaycuma Müftülüğü’ne bağlı Kur’an kursunda bir süredir öğreticilik görevi yapan 24 yaşındaki Cemile Yıldız, kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Kanserden ölen Kur’an Kursu öğreticisi son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle 24 yaşında hayatını kaybeden Kur’an Kursu öğreticisi son yolculuğuna uğurlandı.
Çaycuma Müftülüğü’ne bağlı Kur’an kursunda bir süredir öğreticilik görevi yapan 24 yaşındaki Cemile Yıldız, kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Genç kadının cenazesi hastane morgundan alınarak Çaycuma ilçesine bağlı Pehlivanlar Mahallesi Siteler Camii’ne getirildi. Protokol üyelerinin de katıldığı cenaze namazını İlçe Müftüsü Rauf Arcaklıoğlu kıldırdı. Cemile Yıldız, kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kanserden ölen Kur’an Kursu öğreticisi son yolculuğuna uğurlandı

Kanserden ölen Kur’an Kursu öğreticisi son yolculuğuna uğurlandı

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