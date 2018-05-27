GİRESUN (AA) - Giresun Üniversitesi (GRÜ) Tirebolu İletişim Fakültesi ve Giresun Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde kanserde erken teşhis ve taramanın farkındalığını artırmak amacıyla "kuşdili" ile hazırlanan kamu spotu ilgi gördü.
Tirebolu İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İsmail Cem Feridunoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğünden, özellikle kanser hastalığı ve taramasında farkındalık oluşturma adına ortak kamu spotu hazırlanması yönünde talep geldiğini söyledi.
Yapılan görüşmeler sonucu Giresun'un doğan güzellikleri ile "UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi"ne alınan kuşdilinin bir araya getirilmesi fikrinin ortaya çıktığını dile getiren Feridunoğlu, 4 kişilik ekibin bir haftalık saha çalışmasının ardından filmin ortaya çıktığını anlattı.
Doğa harikası Kuşköy'de çekimlere mayıs ayının ilk günlerinde başlandığın belirten Feridunoğlu, şöyle devam etti:
"Bir haftada tamamlanan filmde yöre halkı rol aldı. Proje ile hem Giresun'un doğal güzelliklerini ortaya koyduk hem de yöreye özgü kuşdilini kullanarak kanser hastalığı ile taramasına dikkati çekmeye çalıştık. Hayati önem taşıyan konuda farkındalık yaratmayı hedefleyen bir projeye imza attığımız için mutluyuz."
Filmin Sağlık Müdürlüğüne teslim edildiğini ve kamuoyunda büyük ilgiyle karşılandığını ifade eden Feridunoğlu, "Kamu spotu, Sağlık Bakanlığı ve Giresun Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarında yayımlandı. Çok beğenildi ve büyük ilgi gördü. Olumlu yönde geri bildirimler alıyoruz." dedi.
Feridunoğlu, kamu spotunun, sosyal medyanın dışında televizyon kanallarında da yayınlanması için Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimlerin devam ettiğini, fakülte olarak ilerleyen süreçte yeni sosyal sorumluluk projelerine imza atmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.
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