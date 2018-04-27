İSTANBUL (AA) - VSY Biotechnology, kansere karşı bağışıklık sistemi (immün) ve genetik çalışmaları kapsamında yeni bir biyoteknolojik molekül olan Varlımab'ı hayata geçirecek.

VSY Biotechnology'den yapılan açıklamaya göre, kansere karşı Varlımab adıyla yeni bir biyoteknolojik molekül geliştirmek üzere VSY Biotechnology ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Bu protokol ile VSY Biotechnology ayrıca birçok biyoteknolojik ilacın Türkiye’de üretilmesini ve böylece sağlık biyoteknolojisi alanında ithalatın azaltılmasını ve ihracatın artırılmasını hedefliyor.

VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yeni projelerden heyecan duyduklarını belirterek, uzun soluklu bir çalışma ile geliştirecekleri yeni bir ajan molekül sayesinde kanserin üzerine gideceklerini ifade etti.

Sağlık biyoteknolojisi alanındaki birikim ve deneyimlerini bu yeni biyoteknolojik molekül üretiminde kullanacaklarını aktaran Varlıbaş, şunları kaydetti: