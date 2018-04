"Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 2018 Raporu’na göre, 2015 yılında 8,8 milyon kişinin ölüm nedeni kanserdir. Dünyada 6 kişiden biri kanser nedeniyle ölmektedir. Amerikan Kanser Derneği’nin yayınladığı Kanser Atlası’nda Türkiye’de her yıl 148 bin civarında yeni vakanın çıktığı ve 91 bin 800 kansere bağlı ölümün gerçekleştiği kayıtlı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2017 verilerine göre Türkiye’de ise her 5 ölümden birinin nedeni kanser. VSY Biotechnology olarak soruna çözüm bulmak, insanların sağlığına katkı sağlamak üzere yenilikçi ilaç projemizi hayata geçiriyoruz."

- "Yerli ilaç, yerli sağlık biyoteknolojisi bakımından bir milat"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ise Türkiye'nin yılda yaklaşık 20 milyar lira tıbbi sarf malzemesi, 25 milyar lira ilaç harcaması yaptığını ve bu harcamaların yüzde 60’ının maalesef ithal olduğunu dile getirdi.

Erdöl, "Bir yandan aziz milletimiz sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine ekonomik saldırılara ‘dur’ demek için cebindeki 50 dolarını, 100 dolarını bozmak için döviz bürolarına, bankalara koşarken, diğer yandan ithal ürünlere milyar dolarlarımızı akıtıyoruz. Bu yaman çelişkiye bir an önce ‘dur’ dememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.