Kanseri yenen hemşire, hastalara moral oluyor

İl Sağlık Müdürlüğünde görevli 29 yıllık hemşire 47 yaşındaki Mukadder Özdilek, 2015'te meme kanserine yakalandı. Kansere karşı mücadele veren ve tedavi sürecinde gördüğü radyoterapi ve kemoterapinin ardından ameliyat olan Özdilek, ailesinin de büyük desteğiyle hastalığın üstesinden geldi.

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de, meme kanserine yakalandıktan sonra gördüğü tedavi ve ailesinin desteğiyle sağlığına kavuşan hemşire Mukadder Özdilek, hem çevresindeki hem de tedavi sürecinde tanıştığı kanser hastalarına moral oluyor.

"Kanser olduğumu kendi kontrolüm sonucu fark ettim. Kadınların kendi kendini elle muayenesi çok önemli. Biyopsi sonucunun kötü huylu görünmesinden sonra iki gün içerisinde ameliyat aşamasına geçildi. Radyoterapi ve kemoterapi görmem gerektiği söylendi. Tedavi sürecim böyle başladı."

Kanserle yüzleşmesinin sıkıntılı bir süreç olduğunu ifade eden Özdilek, şunları kaydetti:

"İlk önce hastalığı inkar ediyorsunuz. 'Yok artık, bende olmaz' diyorsunuz ama daha sonra bakıyorsunuz ki size konulmuş bir teşhis var. Hayatı pozitif ve düzenli yaşayan bir insanım. Çocuklarımı ve ailemi çok seviyorum. Bu kadar pozitif yaşarken 'Ben kanser olamam' dedim. Bu gerçekle yüzleşince ameliyattan sonra bu hissi atlatmaya çalıştım. Kanser hastalığını tedavi dönemimde iki evladım, eşim, akrabalarım, komşularım ve yakın çevrem bana çok güzel bir ambiyans oluşturdu. Bu kadar destek varken, hastalığı yenmeli ve onunla yaşamayı öğrenmeliydim. Çünkü öleceksem de hayatımın geri kalan günlerini kaliteli yaşamalıydım. Kemoterapi sürecinde çok sıkıntı çektim.