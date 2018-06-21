HABER

Kanserin yayılmasında kilit öneme sahip 11 gen tespit edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 15:31 | Son Güncelleme

Kanserin yayılmasında kilit öneme sahip 11 gen tespit edildi

Kanadalı bilim adamları, kanserin yayılmasında kilit öneme sahip olabileceği düşünülen 11 geni tespit etti.

Sonuçları "Nature Communications" dergisinde yayımlanan araştırma, yeni tespit edilen hedef genlere ket vurmanın, kanserin canlı hücrelerde metastaz yapmasını engellediğini gösterdi.

Alberta Üniversitesinden bilim adamlarının araştırması sırasında kanser hücrelerinin gerçek zamanlı yayılması ve büyümesini canlandıran eşsiz bir platform kullanıldı.

Bilim adamları, bu platformda kanser hücrelerine kısa kıvrımlı RNA taşıyıcılarını enjekte etmek için hücrelerde belirli genlere bağlanan ve bunların faaliyetini durduran moleküler bir araçtan faydalandı.

Daha sonra bu kanser hücreleri embriyonlara yerleştirildi ve kanser salkımları oluşturup oluşturmadıkları gözlendi.

Araştırma ekibinin lideri Konstantin Stoletov, "Metastaza giden adımların tümü anlamına gelen yoğun (kanser) kolonilerinin engellendiğini keşfettik." dedi.

Alberta Kanser Vakfından John Lewis, araştırmada tespit edilen 11 genin, kanser hücrelerinin yayılmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Bilim adamları bundan sonraki aşamada metastazla ilişkili genler ve kanserin yayılmasını önlemek için hedef ilaç gibi genetik ürünler üzerinde inceleme yapmayı planlıyor.

PARTNERTüm dünya peçeteye çizilen bu resimleri konuşuyor!Tüm dünya peçeteye çizilen bu resimleri konuşuyor!
Ordu seçim sonuçları 2018 - İl il, ilçe ilçe canlı seçim sonuçları Ordu seçim sonuçları 2018 - İl il, ilçe ilçe canlı seçim sonuçları
Şehit cenazesinde 'çelenk' gerginliği! Şehit cenazesinde 'çelenk' gerginliği!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
11 gen Alberta Üniversitesi kanser

En Çok Okunan Haberler

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

24 Haziran seçimi uyarısı! Çok ağır cezaları var

24 Haziran seçimi uyarısı! Çok ağır cezaları var

Türker İnanoğlu korkuttu! Bodrum'da talihsiz kaza

Türker İnanoğlu korkuttu! Bodrum'da talihsiz kaza

Beline kadar yırtmaç! Herkes ona baktı

Beline kadar yırtmaç! Herkes ona baktı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Mustafa Destici'den sürpriz öneri

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Mustafa Destici'den sürpriz öneri

Kayıp Leyla'yla ilgili son dakika gelişme! İhbar asılsız çıktı

Kayıp Leyla'yla ilgili son dakika gelişme! İhbar asılsız çıktı

Güvenlik kameralarına aldırmadan bakın ne yaptılar!

Güvenlik kameralarına aldırmadan bakın ne yaptılar!

Şehit cenazesinde 'çelenk' gerginliği!

Şehit cenazesinde 'çelenk' gerginliği!

Şırnak'ta korkutan patlama! Yaralılar var

Şırnak'ta korkutan patlama! Yaralılar var

Bergama Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz'ın Muharrem İnce paylaşımı sosyal medyada tepki çekti

Bergama Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz'ın Muharrem İnce paylaşımı sosyal medyada tepki çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.