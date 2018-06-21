Kanserin yayılmasında kilit öneme sahip 11 gen tespit edildi

Kanadalı bilim adamları, kanserin yayılmasında kilit öneme sahip olabileceği düşünülen 11 geni tespit etti.
Sonuçları "Nature Communications" dergisinde yayımlanan araştırma, yeni tespit edilen hedef genlere ket vurmanın, kanserin canlı hücrelerde metastaz yapmasını engellediğini gösterdi.
Alberta Üniversitesinden bilim adamlarının araştırması sırasında kanser hücrelerinin gerçek zamanlı yayılması ve büyümesini canlandıran eşsiz bir platform kullanıldı.
Bilim adamları, bu platformda kanser hücrelerine kısa kıvrımlı RNA taşıyıcılarını enjekte etmek için hücrelerde belirli genlere bağlanan ve bunların faaliyetini durduran moleküler bir araçtan faydalandı.
Daha sonra bu kanser hücreleri embriyonlara yerleştirildi ve kanser salkımları oluşturup oluşturmadıkları gözlendi.
Araştırma ekibinin lideri Konstantin Stoletov, "Metastaza giden adımların tümü anlamına gelen yoğun (kanser) kolonilerinin engellendiğini keşfettik." dedi.
Alberta Kanser Vakfından John Lewis, araştırmada tespit edilen 11 genin, kanser hücrelerinin yayılmasında önemli rol oynadığını söyledi.
Bilim adamları bundan sonraki aşamada metastazla ilişkili genler ve kanserin yayılmasını önlemek için hedef ilaç gibi genetik ürünler üzerinde inceleme yapmayı planlıyor.
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