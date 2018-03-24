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KANSEROJEN İÇERİKLİ 25 BİN KAÇAK OYUNCAK  ELE GEÇİRİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 19:19 | Son Güncelleme

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA  Gaziosmanpaşa'da bir depoya yapılan baskında 25 bin kansorejen oyuncak ele geçirildi.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurda kaçak yollardan oyuncak sokulacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA
Gaziosmanpaşa'da bir depoya yapılan baskında 25 bin kansorejen oyuncak ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurda kaçak yollardan oyuncak sokulacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, geçtiğimiz günlerde Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde bulunan bir depoya baskın düzenledi. Operasyonda 25 bin oyuncak ele geçirildi; İ.D. gözaltına alındı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ele geçirilen oyuncakları inceleme için laboratuvara gönderdi. İncelemelerde oyuncakların insan sağlığına zararlı ağır metal ve kanserojen olarak değerlendirilen boyalar içerdiği tespit edildi. Oyuncakların imha edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Ele geçen oyuncakların fotoğrafları

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