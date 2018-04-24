Kanuni Sultan Süleyman'ın 523. doğum yılı etkinlikleri

Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman, doğumunun 523'üncü yılında dünyaya geldiği Trabzon'da etkinliklerle anıldı.

Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman Vakfı ile Ortahisar Belediyesi iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, ata binerek Kanuni'yi canlandıran Cafer Baki, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda bir araya geldi.

Kortejdekiler, padişahın doğduğu ve çocukluk yıllarını geçirdiği Ortahisar Mahallesi'ndeki Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Kültürevi'ne kadar yürüdü.

Vali Yücel Yavuz, buradaki törende yaptığı konuşmada, tarihin mutlaka gerçek kaynaklara dayanarak anlatılması gerektiğini söyledi.

"Biz tarihi ile övünen ve dünya tarihi boyunca hep adaleti, güzelliği, doğruluğu, iyiliği yeryüzüne hakim kılmak arzusunda olan bir milletiz." ifadesini kullanan Yavuz, şunları söyledi:

"Tarih sahnesinde çok değerli büyüklerimiz ve dünyaya nam salmış devlet adamlarımız hep olmuştur. Zaman zaman bize unutturmaya, kötülemeye çalışmışlar ama an ve gün itibarıyla sivil toplum kuruluşlarımızın da öncülüğünde devletimizin, milletimizin arzu ve isteği doğrultusunda biz artık gerçek kaynaklardan tarihimizi öğrenen ve bunu olduğu gibi günümüze yansıtmaya çalışan bir durumdayız."