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Kanuni Sultan Süleyman’ın türbesinin yerini gösteren harita satışa sunuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 23:29 | Son Güncelleme

Kanuni Sultan Süleyman’ın iç organlarının defnedildiği türbeyi gösteren 1699 yılında çizilmeye başlanıp 1703 yılında çizimi biten bir harita, Almanya’daki bir müzayede evinde açık arttırmaya çıkarıldı.Kanuni Sultan Süleyman’ın türbesinin yerini gösteren harita, müzayedede satışa sunuldu.

Kanuni Sultan Süleyman’ın türbesinin yerini gösteren harita satışa sunuldu

Kanuni Sultan Süleyman’ın iç organlarının defnedildiği türbeyi gösteren 1699 yılında çizilmeye başlanıp 1703 yılında çizimi biten bir harita, Almanya’daki bir müzayede evinde açık arttırmaya çıkarıldı.
Kanuni Sultan Süleyman’ın türbesinin yerini gösteren harita, müzayedede satışa sunuldu. Almanya’nın Köln kentinde bulunan Venator & Hanstein müzayede evinin Lambepertz adlı salonunda satışa sunulan haritaya alıcı çıkmadı. 30 bin Euro fiyat biçilerek başlatılan açık arttırmada satılamayan harita türbenin yanı sıra 26 Ocak 1699 tarihinde yapılan Karlowitz barış antlaşması sonrası çizilen sınırları da gösteriyor.
Macaristan’ın Zigetvar kentinde bulunan ve 1566’da Zigetvar kuşatması sırasında hayatını kaybeden Kanuni Sultan Süleyman’ın iç organlarının gömüldüğü alanı gösteren harita, isminin açıklanmasını istemeyen bir şahsa ait.
İtalyan Luigi Ferdinando Marsigli (1658-1730) ve Avusturyalı Müller Joh. Christoph (1673-1721) tarafından çizilen harita Tuna nehrinin güzergahını, surlar ve yolları aynı zamanda sınır bölgelerini gösteriyor.

Kanuni Sultan Süleyman’ın türbesinin yerini gösteren harita satışa sunuldu

Kanuni Sultan Süleyman’ın türbesinin yerini gösteren harita satışa sunuldu

Kanuni Sultan Süleyman’ın türbesinin yerini gösteren harita satışa sunuldu

Kanuni Sultan Süleyman’ın türbesinin yerini gösteren harita satışa sunuldu

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