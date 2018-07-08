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Kanyonda "bungee jumping"li sürpriz evlilik teklifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 11:14 | Son Güncelleme

Muğla'da "bungee jumping" yapmak için 50 metre yüksekliğe çıkan kız, aşağıda pankart açarak evlilik teklifinde bulunan erkek arkadaşına kendisini boşluğa bırakırken "evet" diye haykırdı - Televizyon programı yapımcısı Mustafa Yaldız: - "Teklifimi kabul ettiği için çok mutluyum. Bizim için farklı, unutulmaz bir an oldu"

SÜLEYMAN ELÇİN - Muğla'da "bungee jumping" yapmak için 50 metre yüksekliğe çıkan Nesrin Aydın, aşağıda pankart açarak evlilik teklifinde bulunan erkek arkadaşına kendisini boşluğa bırakırken "evet" dedi.

Tatil için geldikleri Muğla'da, Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu'na giden 30 yaşındaki televizyon programı yapımcısı Mustafa Yaldız, kız arkadaşı 26 yaşındaki Nesrin Aydın'a özel bir sürpriz hazırladı.

Karaçay Deresi yanındaki alanda bungee jumping yapmak isteyen Aydın, 50 metre yükseklikteki platforma çıktı. Bu sırada Yaldız, aşağıda arkadaşlarıyla büyük bir pankart açarak kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu. Yaldız, pankartı gördükten sonra büyük şaşkınlık yaşayan kız arkadaşına teklifini telsizle tekrarladı.

Telsizden Yaldız'a "evet" yanıtını veren Aydın, ardından kendini boşluğa bırakarak cevabını tekrarladı ve "evet" diye haykırdı. Kız arkadaşının atlayışı sırasında "evet" kelimesini duyan Yaldız, büyük mutluluk yaşadı.

Atlayışını tamamlayan Aydın, bileklerine bağlanan emniyet kemeri ile kontrollü bir şekilde pankartın üzerine indirildi. Bu sırada Yaldız, tek taş yüzüğü kız arkadaşının parmağına taktı. Çifti, çevredeki turistler de kutladı.

- "Unutulmaz bir an oldu"

Yaldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kız arkadaşıyla 1,5 yıl önce Antalya'da düzenlenen Wushu Şampiyonası'nda tanıştıklarını söyledi.

Arkadaşlıklarının kısa sürede aşka dönüştüğünü anlatan Yaldız, "Kız arkadaşıma evlenme teklifinde bulunmaya karar verdim. Ekstrem sporlara ilgi duyduğum için de bungee jumping yaparken teklifte bulunmayı düşündüm. Muğla tatili de benim için fırsat oldu. Ekiple önceden anlaştık. Kız arkadaşım hiçbir şeyi farketmedi. Teklifimi kabul ettiği için çok mutluyum. Bizim için farklı, unutulmaz bir an oldu." dedi.

Teklifi yaptıktan sonra annesinin "Ya kıza bir şey olsaydı. Kızı niye korkutuyorsun." diye kendisine çıkıştığını anlatan Yaldız, 21 Temmuz'da nişanlanacaklarını söyledi.

Aydın ise böyle bir evlilik teklifi alacağının hiç aklına gelmediğini belirtti.

Atlayış yapacağı sırada çok heyecanlı olduğunu dile getiren Aydın, "Üstümde atlayışın tedirginliği vardı. Aşağıya baktığımda pankartı görünce büyük bir şok yaşadım. 50 metre yükseklikten atlayacağımı bile unuttum. Benim için çok özel bir teklif oldu. Çok mutluyum. Bu mutluluğumuz inşallah ömür boyu sürer." diye konuştu.

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