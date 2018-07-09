Kanyonda cesedine ulaşılan tur rehberi toprağa verildi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Altınkaya Baraj Gölü'ndeki Şahinkaya Kanyonu'nda tekneyle geziye çıkan ve girdiği suda kaybolduktan sonra dün cesedine ulaşılan tur rehberinin cenazesi toprağa verildi.
Şahinkaya Kanyonu'nda 1 Temmuz'da tekne gezisi sırasında yüzmek için suya atladığı iddia edilen ve cesedine dün ulaşılan 25 yaşındaki tur rehberi Selçuk Korkut'un cenazesi, hastaneden alınarak Tekkeköy ilçesi Kirazlık Merkez Camisi'ne getirildi.
Korkut'un naaşı, kılınan cenaze namazın ardından Çarşamba ilçesi Göğceli Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.
Cenazeye Korkut'un ailesi ve yakınları ile Vezirköprü Kaymakamı Yusuf Emre Altıner, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Karmil ve vatandaşlar katıldı.
Özel bir tur şirketinde rehberlik yapan Selçuk Korkut'un, Şahinkaya Kanyonu'nda tekne gezisi sırasında yüzmek için suya atladığı iddia edilmiş, teknede elbiseleri bulunan Korkut'tan haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatılmış ve dün cesedine ulaşılmıştı.
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