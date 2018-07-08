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Kanyonda kaybolan tur rehberinin cesedine ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 17:33 | Son Güncelleme

Kanyonda kaybolan tur rehberinin cesedine ulaşıldı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Altınkaya Baraj Gölü'ndeki Şahinkaya Kanyonu'nda tekneyle geziye çıkan ve girdiği suda kaybolan tur rehberinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, 1 Temmuz'da, Şahinkaya Kanyonu'nda tekne gezisi sırasında yüzmek için suya atladığı iddia edilen 25 yaşındaki tur rehberi Selçuk Korkut'u arama çalışmalarına, sabah erken saatlerde yeniden başlandı.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin yanı sıra deniz polisi ve AFAD ekiplerinin katıldığı çalışmaları, Korkut'un ailesi ve yakınları da takip etti.

Ekiplerin ortak çalışması sonucu Korkut'un cesedine, 21 metre derinlikte ulaşıldı.

Savcının incelemesinin ardından Korkut’un cesedi, otopsi için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Özel bir tur şirketinde rehberlik yapan Selçuk Korkut'un, Şahinkaya Kanyonu'nda tekne gezisi sırasında yüzmek için suya atladığı iddia edilmiş, teknede elbiseleri bulunan Korkut'tan haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

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Altınkaya Baraj Gölü Samsun Şahinkaya Kanyonu tur rehberi Selçuk Korkut Vezirköprü

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