HABER

Kanyonda mahsur kalan piknikçilerin yardımına itfaiye ve jandarma koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 22:27 | Son Güncelleme

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde piknik yaparken baraj kapaklarının açılması sonucu kanyonda mahsur kalan aralarında çocukların da bulunduğu vatandaşlar jandarma ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, piknik yaparken baraj kapaklarının açılması sonucu kanyonda mahsur kalan vatandaşlar, jandarma ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kahta ilçesinde Nemrut Dağı yolu güzergahında bulunan ve adını altından akan Cendere Çayı'ndan alan tarihi Cendere Köprüsü civarındaki kanyonda piknik yapan yüze yakın kişi baraj kapaklarını açılması sonucu mahsur kaldı.

Aileler jandarmayı arayarak yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.

Çayın diğer tarafına uzun bir halat bağlayan görevliler, çocukların da aralarında bulunduğu vatandaşları bir saat süren çalışma sonucu kurtardı. Görevliler çocukları çayın karşı kıyısına kucaklarında taşıdı.

Bölgede piknik yapan vatandaşlardan Çetin Duyar, Batman'dan Kahta ilçesindeki akrabalarını ziyaret amacıyla geldiğini söyledi.

Akrabaları ile pikniğe geldiklerini ancak korku dolu anlar yaşadıklarını belirten Duyar, "Hayatım boyunca unutamayacağım anlar yaşadım. Piknik yaptığımız sırada sular birden yükseldi. Yanımızda onlarca çocuk vardı. Onları korumak için büyük çaba harcadık. Şükürler olsun ki can kaybı olmadı. Hepimiz canımızı zor kurtardık." diye konuştu.

112 Acil Servis ekiplerince olaydan etkilenen vatandaşlara ambulansta müdahale edildi.

PARTNERBunu biliyor musunuz? Hilalin iki ucunu hayali bir çizgiyle... Bunu biliyor musunuz? Hilalin iki ucunu hayali bir çizgiyle...
Gümüşhane'de sıcak temas! Çembere alınan teröristler ile askerler arasında çatışma çıktı!Gümüşhane'de sıcak temas! Çembere alınan teröristler ile askerler arasında çatışma çıktı!
Havada büyük panik! Türk Hava Yolları uçağı Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı!Havada büyük panik! Türk Hava Yolları uçağı Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açıldı Baraj kapakları çay HES Kahta mahsur kaldı piknikçiler sular şirket Vatandaşlar yükseldi

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Bedelli askerlik' detaylarını açıklayan Bülent Turan'ın telefonları kilitlendi

'Bedelli askerlik' detaylarını açıklayan Bülent Turan'ın telefonları kilitlendi

Türkiye sınırındaki Haseke bölgesine askeri uçak düştü! Uçağın kime ait olduğu bilinmiyor!

Türkiye sınırındaki Haseke bölgesine askeri uçak düştü! Uçağın kime ait olduğu bilinmiyor!

Gümüşhane'de sıcak temas! Çembere alınan teröristler ile askerler arasında çatışma çıktı!

Gümüşhane'de sıcak temas! Çembere alınan teröristler ile askerler arasında çatışma çıktı!

Havada büyük panik! Türk Hava Yolları uçağı Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı!

Havada büyük panik! Türk Hava Yolları uçağı Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı!

ABD Başkanı Donald Trump'tan Rusya itirafı: Kabul ediyorum

ABD Başkanı Donald Trump'tan Rusya itirafı: Kabul ediyorum

Adnan Oktar'ın sorgusundaki dikkat çeken detay! Her suçlamayı reddetti, İsrailli isim sorulunca sessiz kaldı!

Adnan Oktar'ın sorgusundaki dikkat çeken detay! Her suçlamayı reddetti, İsrailli isim sorulunca sessiz kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.