Kemaliye'ye gelen çok sayıda kişi atlayışları ilgiyle izledi. Bazı vatandaşlar ise bu anları cep telefonları ile kaydetti.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 39. Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Festivali kapsamında, sporcuların kanyonda paraşütle yaptığı atlayışlar renkli ve heyecanlı anlara sahne oldu.

Türkiye'de wingsuit atlayışının ilk kez Kemaliye'de yapılmaya başlandığını söyleyen Çelikmen, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ilk kez sporcularımız 'demir yol' adı verilen ve 517 demir basamaktan oluşan "Via Ferrata" parkuruna tırmanış yaparak wingsuit atlayışını yaptıkları platforma çıktılar. Burada sporcularımız ikili, üçlü ve tekli uçuşlar yaptılar. Bu, şu an için ülkemizde yalnızca Kemaliye'de yapılabilen bir spor. Bu atlayışların ardından buse jump atlayışları ile etkinliğimiz Karanlık Kanyon'da devam etti."

Çelikmen, etkinliklerinin süreceğini belirterek, "Kemaliye'nin bundan sonraki amacı 'Sırat on Fırat' adını verdiğimiz dünyanın en uzun ve en yüksek asma köprüsünü yapmak. Bu köprüyü yaptığımızda yöre ekonomisine müthiş ivme kazandıracağız. Herkesin desteğini ve ilgisini bekliyoruz. Bu proje sadece Kemaliye'nin değil tüm Türkiye'nin gurur projesidir." diye konuştu.

