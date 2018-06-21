ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 39. Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Festivali kapsamında, sporcuların kanyonda paraşütle yaptığı atlayışlar renkli ve heyecanlı anlara sahne oldu.
39. Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Festivali, sporcuların, paraşütle atlama (base jumping) etkinliği ile sona erdi.
Karanlık Kanyon'daki "Sırat on Fırat" bölgesinde gerçekleştirilen etkinliğe 12 ülkeden 19 sporcu katıldı.
Kanyondaki yamaçlara gerilen yaklaşık 550 metre yüksekliğindeki ve 700 metre uzunluğundaki özel çelik halat üzerinde kanyonun ortasına kadar gelen sporcular, buradan atlayışlarını gerçekleştirdi.
Sporculardan bazıları atlayışlarını belirlenen noktaya yaparken, bazıları ise Karasu Nehri'ne inebildi. Karasu Nehri'ne inen sporcular, nehirde bekleyen bottaki görevlilerin yardımıyla sudan çıkarıldı.
Kemaliye'ye gelen çok sayıda kişi atlayışları ilgiyle izledi. Bazı vatandaşlar ise bu anları cep telefonları ile kaydetti.
Festival Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Feridun Çelikmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin yarasa atlayışı (wingsuit) ve buse jumping bölümünü başarıyla tamamladıklarını belirtti.
Türkiye'de wingsuit atlayışının ilk kez Kemaliye'de yapılmaya başlandığını söyleyen Çelikmen, şunları kaydetti:
"Türkiye'de ilk kez sporcularımız 'demir yol' adı verilen ve 517 demir basamaktan oluşan "Via Ferrata" parkuruna tırmanış yaparak wingsuit atlayışını yaptıkları platforma çıktılar. Burada sporcularımız ikili, üçlü ve tekli uçuşlar yaptılar. Bu, şu an için ülkemizde yalnızca Kemaliye'de yapılabilen bir spor. Bu atlayışların ardından buse jump atlayışları ile etkinliğimiz Karanlık Kanyon'da devam etti."
Çelikmen, etkinliklerinin süreceğini belirterek, "Kemaliye'nin bundan sonraki amacı 'Sırat on Fırat' adını verdiğimiz dünyanın en uzun ve en yüksek asma köprüsünü yapmak. Bu köprüyü yaptığımızda yöre ekonomisine müthiş ivme kazandıracağız. Herkesin desteğini ve ilgisini bekliyoruz. Bu proje sadece Kemaliye'nin değil tüm Türkiye'nin gurur projesidir." diye konuştu.
Bergama Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz'ın Muharrem İnce paylaşımı sosyal medyada tepki çekti
Selahattin Demirtaş'ın PKK'lı abisi Nurettin Demirtaş öldürüldü iddiası
Kulağına su döküp beklediler! Olanları şaşkınlıkla izlediler
Belçika'da evli çiftler için hükümet destekli 'seks oteli'
Minibüste ilginç diyalog! Teyze isyan etti, yolcular güldü
Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...
Düğününe 1 ay kala kayıplara karıştı
Başbakan Binali Yıldırım 'vahim bir durum' dedi son anketi açıkladı
Demirtaş: Diğer adaylar serbest kalırsam Erdoğan'ın kazanma şansının azalacağını biliyor
Sevgilisinin kafasını yüzüp kulağını kesmişti! Karar verildi...
Erdoğan canlı yayında açıkladı: 20 bin daha alacağız
Okuyucu Yorumları 0 yorum