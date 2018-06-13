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Kapadokya bayramda dolu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 15:58 | Son Güncelleme

PERİBACALARI ile ünlü Kapadokya’da, Nisan ayının ortalarından itibaren gelmeye başlayan Uzakdoğulu ve Rus turistlerin yanı sıra, Ramazan Bayramı’nda yerli turistlerin rezervasyonlarıyla tam doluluğa ulaşılması bekleniyor.

Kapadokya bayramda dolu

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR (DHA)- PERİBACALARI ile ünlü Kapadokya’da, Nisan ayının ortalarından itibaren gelmeye başlayan Uzakdoğulu ve Rus turistlerin yanı sıra, Ramazan Bayramı’nda yerli turistlerin rezervasyonlarıyla tam doluluğa ulaşılması bekleniyor.
Göreme Turizmini Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, Ramazan ayında düşen yerli turist sayısının, yabancı turistlerin yoğun olarak bölgeye gelmesiyle kapatıldığını belirterek, ''Ramazan Bayramı'nda yerli misafirlerimizin de bölgemize geleceğini tahmin ediyoruz ve bu sayede otellerimizin doluluk oranları yüzde 100'e yaklaşacak. Bayramdan bir hafta sonra da seçimler var, seçim atmosferine giriyoruz. Seçimden sonra yerli ve yabancı misafirlerimizi Kapadokya'nın güzelliklerini seyretmeye davet ediyoruz. Bölgemiz, 2006 yılında rekor sayıda misafir ağırlamıştı, bu yıl 2006'yı yakalayacağımızı ümit ediyoruz'' dedi.
Bölgeyi en çok Avrupa ve Amerikalı turistlerin ziyaret ettiğini, ancak son yıllarda Çinli turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını belirten Durmaz, ''Bu yıl ise Kapadokya'da turist yoğunluğu daha çok Rus turistlerden oluşuyor. Şu anda Çin, Rus ve İspanyol misafirlerimizi ağırlıyoruz. Gelen misafirlerimiz, genellikle balon turlarını tercih ediyorlar. Kapadokya'nın güzelliklerini havadan izlemek isteyen misafirlerimiz, balon turlarına ilgi gösteriyorlar. Ayrıca, ATV turları, vadi yürüyüşleri, at turları, bisikletli gezi, aktivite çeşitliliği olarak misafirlerimize sunuluyor'' dedi.
'KAYADAN OYMA EVLERDE KONAKLAMAK İSTİYORLAR'
Durmaz, turistlerin yoğun ilgisi karşısında konaklama taleplerinin ise kayadan oyma evlerin butik otellere dönüştürülmesiyle karşılandığını söyledi. Durmaz, ''Peribacaları içindeki kayadan oyma oda ve evlerden dönüştürülen otellerimiz rağbet görüyor. Ayrıca eski evlerin restore edilerek butik otellere dönüşümü de devam ediyor. Bu dönüşüm devam ediyor ve turizmdeki bu artışı kapatıyor. Başta Göreme olmak üzere Uçhisar, Ortahisar, Mustafapaşa, İbrahimpaşa, Çavuşin gibi küçük beldelerdeki evlerin otele dönüşümleri, Kapadokya'nın yatak sayısının artışını sağlıyor'' diye konuştu.

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Kapadokya bayramda doluKapadokya bayramda doluKapadokya bayramda doluKapadokya bayramda dolu

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