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Kapadokya semalarında Ali Koç posteri ile balon turu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 09:56 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'in Kapadokya bölgesinde, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na seçilen Ali Koç'un posteri, tura çıkan balona asıldı.

Kapadokya semalarında Ali Koç posteri ile balon turu

Metin YILDIRIM/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'in Kapadokya bölgesinde, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na seçilen Ali Koç'un posteri, tura çıkan balona asıldı.
Dün yapılan seçimde Ali Koç'un Fenerbahçe başkanlığına seçilmesinin ardından Kapadokya'da bulunan balon sahipleri Abdullah Uluer ve Mustafa Altundal, Koç'un fotoğrafının bulunduğu posteri balona astı. Göreme'den havalanan balon peribacalarının üzerinden geçti. Ali Koç'un posteri ve Fenerbahçe Kulübü'nün amblemi bulunan balon, yaklaşık 1,5 saat sonra Güvercinlik Vadisi'ne iniş yaptı.

FOTOĞRAFLI

Kapadokya semalarında Ali Koç posteri ile balon turuKapadokya semalarında Ali Koç posteri ile balon turuKapadokya semalarında Ali Koç posteri ile balon turuKapadokya semalarında Ali Koç posteri ile balon turu

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