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Kapadokya vadilerinin çobanı: "Afgan Ali"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 11:13 | Son Güncelleme

Ülkesindeki iç savaştan kaçarak Nevşehir'e yerleşen Özbek asıllı Afganistan vatandaşı Tahghan, Kapadokya'nın peribacalarıyla kaplı arazilerde koyun otlatarak geçimini sağlarken, turistlerin de ilgisini çekiyor - Tahghan : - "Bir bağ evinde kızım ve eşimle yaşıyorum. Bu bölgenin dört bir tarafında koyunları otlatıyorum. Bazen sıcak hava balonları yanımızdan geçiyor. Turistler çok meraklı oluyorlar, bol bol fotoğrafımızı çekiyorlar. Aşk vadisine doğru geldiğimizde daha çok turistle karşılaşıyoruz. Onlara çok farklı ve güzel geliyor bu durum"

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Afganistan'daki iç savaş nedeniyle ülkesinden ayrılıp Türkiye'ye yerleşen 40 yaşındaki Ali Tahghan, peribacalarıyla kaplı Kapadokya'daki vadilerde çobanlık yaparak geçimini sağlıyor.

Yaşadığı Baghlan kentinden çıktıktan sonra bir süre Pakistan ve İran’da kalan, 2010 yılında Türkiye'ye gelerek çeşitli illerde baba mesleği çobanlık yapan Özbek asıllı Tahghan, 4 yıl önce Nevşehir'in Göreme beldesine yerleşti.

Tahghan, kendisine emanet edilen koyun sürüsüyle sabahın erken saatlerinden itibaren bölgenin engebeli arazilerindeki otlak alanları gezmeye başlıyor.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerdeki gezisinde sıcak hava balonlarıyla bölgeyi kuşbakışı izleyen turistlerin de ilgisini çeken Tahghan, Kapadokya'nın manzarasına doğal yaşam dokusu katarken, el yapımı kavalı ile ülkesine özgü yöresel ezgileri seslendiriyor.

Tahghan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesinde küçük yaşlardan beri babasına ait koyunlara çobanlık yaptığını, mesleğini severek geçimini sağladığını belirtti.

Bölgenin, tarihi ve kültürel alanda olduğu gibi bitkisel anlamda da zengin bir örtüye sahip olduğunu dile getiren Tahghan, günün büyük bölümünü vadilerde hayvanlarıyla geçirdiğini söyledi.

Sürüdeki hayvanlarının sağlık sorunlarıyla da bizzat ilgilendiğini aktaran Tahghan, "Afganistan'da kendi hayvanlarımız vardı, onlara çobanlık yapardım. Bu işi çok seviyorum. Sevmeyen zaten yapamaz, yağmur, çamur demeden hep dışarıdayız. Hayvanların sağlıkları ile ilgileniyorum. Bazen halinden belli oluyor. Düzelmeleri için aşı yapıyorum veya ilaç veriyorum." dedi.

- "Turistlerin ilgisini çekiyor"

Göreme beldesi ve çevresindeki alanlarda sürülerini dolaştırdığında zaman zaman sıcak hava balonlarının alçaldığını ve tura katılan turistlerin fotoğraf çektiğini kaydeden Tahghan, kendisinin de turistlerin de bundan memnun olduğunu dile getirdi.

Tahghan, "Bir bağ evinde kızım ve eşimle yaşıyorum. Bu bölgenin dört bir tarafında koyunları otlatıyorum. Bazen sıcak hava balonları yanımızdan geçiyor. Turistler çok meraklı oluyorlar, bol bol fotoğrafımızı çekiyorlar. Aşk vadisine doğru geldiğimizde daha çok turistle karşılaşıyoruz. Onlara çok farklı ve güzel geliyor bu durum." şeklinde konuştu.

Ülkesindeki iç savaşta Taliban'a karşı savaşırken yaralandığını anlatan Tahghan, babasının tavsiyesiyle kendine yeni bir dünya kurmak amacıyla ülkesini terk ettiğini ifade etti.

Tahghan, şöyle konuştu :

"Afganistan'da yıllardır süren bir iç savaş var. Savaşta, sevdiklerimizi ve birçok arkadaşımızı kaybettik, Taliban'a karşı savaşıyordum, atılan bir el bombası nedeniyle sol bacağımdan yaralandım. Babam bana, 'Oğlum, ülkemizde savaşan taraflar Afganistan milleti, bu bir kardeş savaşı, sen buradan git, boşu boşuna ölme.' dedi. Elime parayı verdi, beni gönderdi. İlk önce Pakistan'a oradan da İran'a gittim. Bir süre kaldıktan sonra Türkiye'ye geldim. 8 yıldır Türkiye'deyim, bu ülkede yaşamak için gerekli izinleri aldım. Son dört yıldır baba mesleğim olan çobanlığı Göreme'de devam ettirerek geçimimi sağlıyorum. Mesleğimi severek yaptığım için zorlukları olsa da sürdüreceğim."

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Anahtar Kelimeler:
çoban Kapadokya Nevşehir peribacaları

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