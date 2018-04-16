Tahghan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesinde küçük yaşlardan beri babasına ait koyunlara çobanlık yaptığını, mesleğini severek geçimini sağladığını belirtti.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerdeki gezisinde sıcak hava balonlarıyla bölgeyi kuşbakışı izleyen turistlerin de ilgisini çeken Tahghan, Kapadokya'nın manzarasına doğal yaşam dokusu katarken, el yapımı kavalı ile ülkesine özgü yöresel ezgileri seslendiriyor.

Bölgenin, tarihi ve kültürel alanda olduğu gibi bitkisel anlamda da zengin bir örtüye sahip olduğunu dile getiren Tahghan, günün büyük bölümünü vadilerde hayvanlarıyla geçirdiğini söyledi.

Sürüdeki hayvanlarının sağlık sorunlarıyla da bizzat ilgilendiğini aktaran Tahghan, "Afganistan'da kendi hayvanlarımız vardı, onlara çobanlık yapardım. Bu işi çok seviyorum. Sevmeyen zaten yapamaz, yağmur, çamur demeden hep dışarıdayız. Hayvanların sağlıkları ile ilgileniyorum. Bazen halinden belli oluyor. Düzelmeleri için aşı yapıyorum veya ilaç veriyorum." dedi.

- "Turistlerin ilgisini çekiyor"

Göreme beldesi ve çevresindeki alanlarda sürülerini dolaştırdığında zaman zaman sıcak hava balonlarının alçaldığını ve tura katılan turistlerin fotoğraf çektiğini kaydeden Tahghan, kendisinin de turistlerin de bundan memnun olduğunu dile getirdi.

Tahghan, "Bir bağ evinde kızım ve eşimle yaşıyorum. Bu bölgenin dört bir tarafında koyunları otlatıyorum. Bazen sıcak hava balonları yanımızdan geçiyor. Turistler çok meraklı oluyorlar, bol bol fotoğrafımızı çekiyorlar. Aşk vadisine doğru geldiğimizde daha çok turistle karşılaşıyoruz. Onlara çok farklı ve güzel geliyor bu durum." şeklinde konuştu.