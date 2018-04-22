Kapadokya'da 23 Nisan yoğunluğu

Metin YILDIRIM/NEVŞEHİR, (DHA) - 23 NİSAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile tatillerini 3 güne çıkaranlar, Kapadokya'ya akın etti. Yarın sabah 25 balon firmasına ait 150 balon uçuşa geçecek.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın pazartesi günü olması nedeniyle 3 günlük tatili değerlendiren aileler Kapadokya'ya geldi. Şehrin tarihi mekanlarını gezen aileler havanın da güzel olmasıyla eğlenceli vakit geçirdi. 3 günlük tatil nedeniyle balon firmalarına talepte de artış oldu. İlgiden memnun olduklarını belirten Atlas Balon firması Genel Müdürü Teyfik Ölmez, "Hava şartlarından dolayı son birkaç gündür uçuş gerçekleştiremiyorduk. Havaların düzelmesi ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması nedeniyle vatandaşlarımızın yoğun ilgisi var. Burada 25 balon firması olarak bulunuyor. bu balon firmalarına ait bulunan 150 balon yarın sabah uçuşunu gerçekleştirecek. Yarın sabah için balonlarda yer kalmadı. Gösterilen yoğun ilgiden dolayı gayet memnunuz" ifadelerini kullandı.
FOTOĞRAFLI
İYİ Parti seçime girebilecek mi? YSK kararını verdi
MHP'li 5 milletvekili de mi İYİ Parti'ye geçiyor?
ABD Başkanı Trump'dan yine Twitter'dan duyurdu! Kuzey Kore tepkisi
Son dakika! İstanbul Büyükçekmece'de kimyasal alarmı! Ekipler olay yerinde
Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil
Cihangir'de çekilen fare ile kedinin videosu sosyal medyayı salladı
TSK, yeni üniformalar için üretimi hızlandırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da giymişti
Suudi Arabistan'da neler oluyor? Suudi Bakanlıktan son dakika kararı
Meteoroloji son dakika duyurusu! Hava durumuyla ilgili yeni açıklama: Sıcaklıklar artıyor
Frikiğe ramak kala! Adriana Lima son anda böyle toparladı
Tecavüz etmeye çalışan eski kocasının cinsel organını bıçakla kesti
Golf 2019’un son çeyreğinde yola çıkacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum