Kapadokya'da ATV kazası: 1 ölü, 1 yaralı

NEVŞEHİR AA - Nevşehir Göreme'de tura çıktığı ATV'yi deviren Çinli turist yaşamanı yitirdi.
Alınan bilgiye göre, tatil için Kapadokya'ya gelen Çinli turist Li He (29) ve arkadaşı Wu Junting (27) merkeze bağlı Göreme beldesinde ATV ile doğa turuna çıktı.
Bölgedeki vadilerde gezinen turistlerden Li He'nin kullandığı ATV kontrolünden çıkarak devrildi.
Yere savrulan Çinli turistlerden Li hayatını kaybederken, aynı araçtaki arkadaşı Wu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin müdahale ettiği Wu, kaldırıldığı özel hastanede tedavi altına alındı.
Li'nin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili jandarmanın başlattığı soruşturma sürüyor.
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