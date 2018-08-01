Kapadokya'da Avrupalı turist artışı yaşanıyor

NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya'da çekimleri yapılan dizi ve filmler, bölgedeki Avrupalı turist sayısının artmasına büyük katkı sağlıyor.

Peribacaları, sıcak hava balonları, yer altı şehirleri ve vadileri ile ünlü Kapadokya bölgesinde, son zamanlarda Avrupalı turist sayısında önemli artış yaşanıyor. Avrupa'da gösterime giren ve büyük beğeni toplayan "Todeo Jones 2: Kral Midas'ın Sırrı" filminin de bunda büyük etkisi oldu.

Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, reklam, film ve animasyonların turizm noktasında bölgeye büyük katkı sağladığını söyledi.

Kapadokya'da çekilen film ve dizilerin turizme katkı açısından önemine dikkati çeken Cingil, "Kapadokya'da şu an Çinliler, Koreliler, Fransızlar ve İspanyollar var. Ruslarda da giderek artış yaşanıyor. Bunda da tanıtımların ve filmlerin büyük etkisi var. Etkilerini görmeye de devam edeceğiz. İtalya, İspanya, Almanya ve Hollanda'dan gelen turistlerde artış var. Strateji anlamında da çıta yükselmekte." diye konuştu.

Polonya'dan Kapadokya'ya ziyarete gelen turistlerden Michal Stachowiak ise bölgedeki güzelliklere hayran kaldığını ifade ederek, şunları kaydetti: