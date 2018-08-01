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Kapadokya'da Avrupalı turist artışı yaşanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 19:21 | Son Güncelleme

Kapadokya'da çekimleri yapılan dizi ve filmler, bölgedeki turist sayısının artışında önemli rol oynuyor

NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya'da çekimleri yapılan dizi ve filmler, bölgedeki Avrupalı turist sayısının artmasına büyük katkı sağlıyor.

Peribacaları, sıcak hava balonları, yer altı şehirleri ve vadileri ile ünlü Kapadokya bölgesinde, son zamanlarda Avrupalı turist sayısında önemli artış yaşanıyor. Avrupa'da gösterime giren ve büyük beğeni toplayan "Todeo Jones 2: Kral Midas'ın Sırrı" filminin de bunda büyük etkisi oldu.

Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, reklam, film ve animasyonların turizm noktasında bölgeye büyük katkı sağladığını söyledi.

Kapadokya'da çekilen film ve dizilerin turizme katkı açısından önemine dikkati çeken Cingil, "Kapadokya'da şu an Çinliler, Koreliler, Fransızlar ve İspanyollar var. Ruslarda da giderek artış yaşanıyor. Bunda da tanıtımların ve filmlerin büyük etkisi var. Etkilerini görmeye de devam edeceğiz. İtalya, İspanya, Almanya ve Hollanda'dan gelen turistlerde artış var. Strateji anlamında da çıta yükselmekte." diye konuştu.

Polonya'dan Kapadokya'ya ziyarete gelen turistlerden Michal Stachowiak ise bölgedeki güzelliklere hayran kaldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye ve Kapadokya'ya ilk kez geldim. Burayı çok beğendim. Çok hoşumuza gitti. Ülkemize döndüğümüzde arkadaşlarımıza tavsiye edeceğiz ve Türkiye'ye tekrar geleceğiz. Gelmeden önce Kapadokya'yı çok merak ediyorduk. Buradaki en önemli aktivitelerden birinin balona binmek olduğunu öğrendik. Tüm bölgeyi gezmek istiyoruz."

Aynı ülkeden Rafal Maison da Türkiye'nin gezilmesi gereken güzel bir yer olduğunu dile getirerek, "Gideceğimiz yeri önceden araştırıyoruz. Türkiye'ye gelirken de biraz araştırdık. En çok görmemiz gereken yerler arasında Kapadokya ve Pamukkale'nin olduğunu öğrendik. Pamukkale'yi ziyaret ettik, şimdi de Kapadokya'dayız. Arkadaşlarıma kesinlikle tavsiye edeceğim. Burada ilk günümüz ve her şey çok güzel." ifadelerini kullandı.

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"Todeo Jones 2: Kral Midas'ın Sırrı" Avrupalı turist dizi ve film Kapadokya Nevşehir

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