Kapadokya’da balon turları iptal edildi

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya’da olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklamaya göre, dünden bu yana devam eden rüzgar ve olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edildi.