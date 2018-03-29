Kapadokya’da balon turları iptal edildi

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da sıcak hava balon turları sağanak yağış nedeniyle iptal edildi.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden ve balon turizminin başkenti olan Kapadokya’da sıcak hava balon turları dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrasında balon turları iptal edildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kapadokya’da olumsuz hava şartları ve yağmur yağışı nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edilmiştir" denildi.
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