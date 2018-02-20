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Kapadokya’da balon uçuşları iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 10:17 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edildi.Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bu sabah olumsuz hava şartları nedeniyle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından balon turları iptal edildi.

Kapadokya’da balon uçuşları iptal edildi

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edildi.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bu sabah olumsuz hava şartları nedeniyle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından balon turları iptal edildi. Sabahın erken saatlerinde peribacalarını kuş bakışı izlemek isteyen turistler ise balon uçuşlarının iptal edilmesinin ardından konakladıkları otellere dönmek zorunda kaldı.

Kapadokya’da balon uçuşları iptal edildi

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