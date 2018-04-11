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Kapadokya’da balonlar yeniden havalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 08:36 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da hava muhalefeti nedeniyle 3 gündür havalanamayan balonlar bu sabah yeniden uçmaya başladı.Peribacaları ile ünlü turizm merkezi Kapadokya bölgesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle sıcak hava balonlarının kalkışına Sivil Havacılık Temsilciliği tarafından 3 gündür izin verilmiyordu.Sabah saatlerindeki hava muhalefeti nedeniyle 8 Nisan Pazar gününden bu yana uçuşlarına ara veren balon şirketleri sabah saatlerinde yeniden uçuşlarına başlarken çok sayıda yerli ve yabancı turist peribacalarını gökyüzünden izleme şansı buldu.

Kapadokya’da balonlar yeniden havalandı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da hava muhalefeti nedeniyle 3 gündür havalanamayan balonlar bu sabah yeniden uçmaya başladı.
Peribacaları ile ünlü turizm merkezi Kapadokya bölgesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle sıcak hava balonlarının kalkışına Sivil Havacılık Temsilciliği tarafından 3 gündür izin verilmiyordu.
Sabah saatlerindeki hava muhalefeti nedeniyle 8 Nisan Pazar gününden bu yana uçuşlarına ara veren balon şirketleri sabah saatlerinde yeniden uçuşlarına başlarken çok sayıda yerli ve yabancı turist peribacalarını gökyüzünden izleme şansı buldu.

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