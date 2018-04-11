Kapadokya’da balonlar yeniden havalandı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da hava muhalefeti nedeniyle 3 gündür havalanamayan balonlar bu sabah yeniden uçmaya başladı.

Peribacaları ile ünlü turizm merkezi Kapadokya bölgesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle sıcak hava balonlarının kalkışına Sivil Havacılık Temsilciliği tarafından 3 gündür izin verilmiyordu.

Sabah saatlerindeki hava muhalefeti nedeniyle 8 Nisan Pazar gününden bu yana uçuşlarına ara veren balon şirketleri sabah saatlerinde yeniden uçuşlarına başlarken çok sayıda yerli ve yabancı turist peribacalarını gökyüzünden izleme şansı buldu.