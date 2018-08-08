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Kapadokya'da bayram tatili bereketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 15:27 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatili öncesi Kapadokya'daki turistik işletmelerde rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor

NEVŞEHİR (AA) - Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Kapadokya'daki turistik işletmelerde rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor.

Butik otelleri, yeraltı şehirleri, peribacaları ve sıcak hava balonlarıyla yerli ile yabancı turistlerin ilgi odağı olan Kapadokya'da, turistik tesisler 9 gün sürecek Kurban Bayramı tatili için hazırlıklarına devam ediyor.

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Durmaz, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla rezervasyonların yüzde 80’lere ulaştığını söyledi.

Kapadokya’da Kurban Bayramı tatilinin iyi geçeceğini aktaran Durmaz, “Rezervasyonlar yüzde 80’lere yaklaştı. Özellikle yerli turistlerin Kapadokya’ya ilgisi çok yoğun. Yurt dışından gelen gurbetçilerimiz ve Uzak Doğu’dan gelen turistlerle birlikte Kapadokya dolu dolu bir bayram geçirecek.” dedi.

Durmaz, 9 günlük tatil boyunca Kapadokya’da birçok aktivite yapılacağını belirterek, "Kapadokya’ya gelen turistler vadi gezileri, at, ATV, bisiklet turları yapabilir. Sıcak hava balon turuna katılabilir. Doğayla iç içe bir tatil geçirebilir. Akşamları ise Türk geceleri etkinliklerine katılabilir. Sahil kenarlarında bu dönemde yer bulmakta zorluk çekecekleri için Kapadokya’yı tercih eden yerli turist sayısı çok fazla.” diye konuştu.

Durmaz, Kapadokya bölgesinde her bütçeye göre konaklama imkanı olduğunu da sözlerine ekledi.

Bursa’dan Kapadokya’ya gezmeye gelen Bayram Gümüş, Kapadokya’ya dünyanın her tarafından turist geldiğini belirterek, “10 sene önce gelmiştim. Bu kez ailemle birlikte geldim. Çok güzel bir yer. Turistik anlamda ülkemizin en gözde yerlerinden biri. Herkese tavsiye ediyorum." dedi.

Hakan Gümüş de İstanbul'dan Kapadokya’ya ilk defa geldiğini ifade ederek, “Çok güzel, herkesin görmesi gereken bir yer. Eski dönemlerdeki insanların nerelerde yaşadığını gördük. İstanbul’a döndüğüm zaman herkese tavsiye edeceğim.” değerlendirmesinde bulundu.

Erzincan’dan ailesiyle gelen Erdal Demirol da “Eşim görmemişti, eşim ve çocuklarımla birlikte yeniden geldik. Çok güzel bir yer. Avanos, Ürgüp ve Göreme’yi gezdik. Gittiğimiz zaman arkadaşlarımıza mutlaka tavsiye edeceğiz. Tavsiyelerimiz üzerine de gelen çok arkadaşımız oldu.” ifadelerini kullandı.

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Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Kapadokya Nevşehir

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