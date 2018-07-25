Kapadokya’da, Gaziantep rüzgarı esti

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- GAZİANTEP Fiziksel Engelliler Derneği (GAFED) tarafından, Kapadokya’nın önemli bölgelerinden Nevşehir’in Göreme ilçesinde ‘Gaziantep Tanıtım Günleri’ düzenlendi. Etkinliğe katılan bölge halkı ve turistler, Gaziantep mutfağının yöresel lezzetlerini tatma ve kültürünü tanıma fırsatı buldu. Göreme’deki etkinlik alanında gerçekleştirilen Gaziantep Tanıtım Günleri hakkında bilgi veren Gaziantep Fiziksel Engelliler Derneği (GAFED) Başkanı İbrahim Halil Oğul, dernek üyelerine yardımcı olabilmek ve Gaziantep’in tanıtımını yapmak için sürekli çabaladıklarını dile getirdi. Oğul, "Kahvede oturur gibi derneğimizi yönetmiyoruz. Biz ilimizi, başka illerle kardeş il yapma adına, ilimizin kültürünü tanıtmak adına çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Nevşehir, Ürgüp, Göreme, Avanos gibi il ve ilçelerimizi geziyoruz ve çeşitli etkinliklerle ilimizi tanıtıyoruz. Dernek olarak bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Türkiye’de bizim gibi böyle bir faaliyet yapan başka bir dernek yok. Derneğimizi ayakta tutmak ve şehrimizi tanıtmak için yaklaşık bir yıldır biz bu etkinliği sürdürüyoruz. Biz, engelsiz kahramanlarız, biz Gaziantep’iz" dedi. Etkinlik alanına kurulan çadırlarda, Gaziantep’e özgü içli köfte başta olmak üzere çeşitli yiyecekler, baharatlar, kurutulmuş biber, patlıcan ve meyveler ile baklava, ziyaretçilere sunuldu. Stantlarda, ‘Karagül’ ve ‘Fıstık’ kolonyaları, dövme bakırdan yapılmış cezveler, tencereler ile kuruyemişler ilgi çekti. Gaziantep Tanıtım Günleri, animatörlerin, örümcek, maymun ve papağan gibi egzotik hayvanlarla yaptığı gösteri ve yerel sanatçıların verdiği konser ile devam etti. Etkinliğin, hafta sonuna kadar süreceği bildirildi.

