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Kapadokya'da sıcak hava balonları bayram boyunca uçamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 10:45 | Son Güncelleme

Kapadokya'da sıcak hava balonları bayram boyunca uçamadı

NEVŞEHİR (AA) - Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri ile Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, turistlerin bölgeyi kuşbakışı izlemelerine imkan sunan sıcak hava balon turları üç gündür gerçekleştirilemiyor.

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle ziyaretçi yoğunluğu yaşanan, konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaşan bölgede, sıcak hava balon uçuşları yağış ve rüzgar nedeniyle 15 Haziran Cuma gününden beri yapılamıyor.

Peribacalarıyla kaplı vadileri gökyüzünden izlemek isteyenlerin ilgi gösterdiği tur, bayram tatilinin son gününde de yükseklerde saatte 30 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle iptal edildi.

Bölgedeki sıcak hava balon turları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu hava şartlarının uygun olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kapadokya Nevşehir Sıcak hava balon turu

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