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Kapadokya'da sıcak hava balonları bayramda uçamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 08:31 | Son Güncelleme

Kapadokya'da sıcak hava balonları bayramda uçamadı

NEVŞEHİR (AA) - Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri ve ilginç coğrafi şekilleriyle Türkiye'nin önemli kültür turizmi merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, sıcak hava balon turları rüzgar nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle ziyaretçi yoğunluğu yaşanan bölgede, Kapadokya'nın doğal güzelliklerini kuşbakışı izlemek isteyenlere yönelik düzenlenen sıcak hava balon turları tatilin ilk gününde hızı saatte 25 kilometreye ulaşan rüzgar sebebiyle iptal edildi.

Yetkililer, meteoroloji verileri gözönüne alındığında, balon uçuşlarının yarından itibaren yeniden gerçekleştirilebileceğini bildirdi.

Bölgedeki uçuşlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kapadokya Nevşehir Ramazan Bayramı Tatili Sıcak hava balon turu

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