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Kapadokya'daki ATV kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 13:05 | Son Güncelleme

Kazada yaralanan Çinli Turist Wu Junting'in tedavisi kentteki özel bir hastanede sürüyor

NEVŞEHİR AA - Nevşehir'in Göreme beldesinde ATV aracının devrilmesi sonucu yaralanan Çinli turistin tedavisi sürüyor.

Kazanın ardından kentteki özel bir hastanede tedavi altına alınan 27 yaşındaki Wu Junting, omuriliğindeki kırık nedeniyle ameliyat edildi.

Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Opr. Dr. Mehmet Savran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanın ameliyat sonrası iyileşme sürecinin hızla devam ettiğini, iki hafta içinde normal yaşamına dönebileceğini belirterek, "ATV kazası sonrası sırt ve bel ağrısı şikayetiyle geldi. Tetkiklerde bel omurunda kırık tespit ettik. Kırık nedeniyle de omurilik kanalına baskı oluyordu. Ameliyata aldık, stabilizasyon işlemini uyguladık. Dün akşam hafif yürüme yaptırdık. Şu an durumu iyi. İki hafta içinde normal hayatına dönebilir." diye konuştu.

Kazada yaşamını yitiren ATV aracının sürücüsü Çinli turist Li He'in (29) cenazesi ise otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Göreme'de dün meydana gelen olayda, bölgedeki vadilerde gezinti yapan turistlerden Li He'nin kullandığı ATV kontrolden çıkarak devrilmiş, yere savrulan Çinli turistlerden Li He hayatını kaybetmiş, aynı araçtaki arkadaşı Wu Junting yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ATV kazası Kapadokya Mehmet Savran Nevşehir

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