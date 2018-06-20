Kapadokya'daki ATV kazası

NEVŞEHİR AA - Nevşehir'in Göreme beldesinde ATV aracının devrilmesi sonucu yaralanan Çinli turistin tedavisi sürüyor.
Kazanın ardından kentteki özel bir hastanede tedavi altına alınan 27 yaşındaki Wu Junting, omuriliğindeki kırık nedeniyle ameliyat edildi.
Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Opr. Dr. Mehmet Savran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanın ameliyat sonrası iyileşme sürecinin hızla devam ettiğini, iki hafta içinde normal yaşamına dönebileceğini belirterek, "ATV kazası sonrası sırt ve bel ağrısı şikayetiyle geldi. Tetkiklerde bel omurunda kırık tespit ettik. Kırık nedeniyle de omurilik kanalına baskı oluyordu. Ameliyata aldık, stabilizasyon işlemini uyguladık. Dün akşam hafif yürüme yaptırdık. Şu an durumu iyi. İki hafta içinde normal hayatına dönebilir." diye konuştu.
Kazada yaşamını yitiren ATV aracının sürücüsü Çinli turist Li He'in (29) cenazesi ise otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Göreme'de dün meydana gelen olayda, bölgedeki vadilerde gezinti yapan turistlerden Li He'nin kullandığı ATV kontrolden çıkarak devrilmiş, yere savrulan Çinli turistlerden Li He hayatını kaybetmiş, aynı araçtaki arkadaşı Wu Junting yaralanmıştı.
Hakkari'den kahreden şehit haberi!
Ankara son noktayı koydu: ilk F-35 teslimatı yarın
ABD diken üstünde! Utanç kamplarına tepki büyüyor!
Bozcaada Belediyesi'nden dikkat çeken 24 Haziran paylaşımı: İnce bir fırtına bekleniyor
Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimleri için anket açıklaması
Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor
Dünyanın en büyük gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
Doktorlar hastalığını bile bulamamıştı! Talihsiz kadının hayatını 2 tesisatçı kurtardı
Batman'da asansör sapığı dehşeti! Genç kadına kabusu yaşattı
Bursa'da korkunç cinayet! Genç kadını bebeğinin yanında hunharca katlettiler!
Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz
Okuyucu Yorumları 0 yorum