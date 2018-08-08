Kapadokya'daki müzeleri temmuzda 310 bin kişi ziyaret etti

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı müze ve ören yerlerini, geçen ay 309 bin 850 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Temmuz 2018'de kentteki müze ve ören yeri ziyaretçi sayılarının belli olduğu bildirildi.
Temmuzda kentteki müze ve ören yerlerini 309 bin 850 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği aktarılan açıklamada, en çok ziyaretçi çeken mekanlardan Göreme Açık Hava Müzesi'ni 101 bin 620, Hacıbektaş Veli Müzesi'ni 67 bin 860, Kaymaklı Yeraltı Şehri'ni ise 50 bin 219 kişinin gezdiği bildirildi.
Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini bir önceki ay 250 bin 960, geçen yılın temmuz ayında ise 264 bin 702 kişi ziyaret etmişti.
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