Kapadokya'nın tanıtımı için yeni kampanya

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR (DHA)- NEVŞEHİR Valiliği öncülüğünde, Kapadokya bölgesine gelen turist sayısını ve hizmet sektörünün kazancını artırmak için ’Kapadokya Destinasyon Projesi’ toplantısı yapıldı. Toplantıda, bölgenin tanıtımı için yeni bir kampanya hazırlanmasına karar verildi.

Kapadokya bölgesinin tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerini en etkin bir şekilde tanıtmak, dünyanın her yerinden yerli ve yabancı turistleri bölgeye çekebilmek amacıyla 'Kapadokya Turizm Destinasyon Yönetimi Projesi' çalıştayı, TUİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Nevşehir Valisi İlhami Aktaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Ak Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Başkanı İbrahim Salaş, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Başkan Vekili Cengiz Yıldız, İl Özel İdare Genel Sekreteri Savaş Benli, Ak Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, kaymakamlar, il müdürleri, belediye başkanları, turizm dernek ve kuruluşlarının temsilcileri ile turizm sektörünün temsilcileri katıldı. Toplantının açılışında konuşan Vali İlhami Aktaş, Kapadokya bölgesine daha fazla turist çekmek için Kapadokya Destinasyon Projesi’ni başlattıklarını ifade etti. Aktaş, ''Bu kapsamda, milletvekillerimizin de katılımlarında, İl Turizm Müdürlüğü, ilçe belediyelerini, üniversitelerimizin ilgili öğretim üyelerini, turizm derneklerini, yani TURSAB, TUROB, SKAL gibi kuruluşları, otelcileri bir araya getirdik. Kısacası Nevşehir Kapadokya bölgesinin turizm alanında çalışan aktörlerini topladık. Bir dizi arama toplantısı yaptık. Beklentileri ve önerileri dinledik. Bu toplantıların sonucunda, bir tanıtım ve turizm kampanyası hazırlamaya karar verdik. İnşallah Kapadokya’mızın korunması ve tanıtılması adına faydalı bir toplantı oldu'' dedi.

Ak Parti Nevşehir Milletvekili ve TBMM Divan Katip Üyesi Mustafa Açıkgöz de, "Dünyanın eşsiz güzelliklerinin korunması ve yönetimi konusunda hep birlikte çalışıyoruz"' diye konuştu.

Ak Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe ise Kapadokya’ya gelen ziyaretçi sayısında bu yıl yeni turizm sezonunun açılışıyla birlikte yükselişe geçişin mutluluk verici olduğunu dile getirerek, gerek turist sayısının, gerekse konaklama gün sayısının artırılması yönünde çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

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