HABER

Kapadokya'ya Çinli turist akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 10:28 | Son Güncelleme

Nevşehir'de önemli kültür ve turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesinde, otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Yasin DALKILIÇ KAYSERİ,(DHA) Nevşehir'de önemli kültür ve turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesinde, otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Bölgeye, başta Çinliler olmak üzere Uzak Doğulu turistler yoğun ilgi gösterirken, bir turistin ortalama 500 ile 1000 dolar arasında döviz bıraktığı belirtildi. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, geçen yıl, 2018'in Çin'de 'Türkiye Yılı olacağını açıklamıştı. Türkiye'nin önemli kültür ve turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine Uzak Doğu insanını ilgisi artıyor. Japonya ve Koreli turistlerin ardından Kapadokya bölgesi Çinli turistlerin de ilgi odağı oldu. Kapadokya bölgesinde otellerde doluluk oranları yüzde 100 ulaştı. En az 2, en fazla ise 10 günlük paketlerle Kapadokya'ya gelen Çinli turistler, UNESCO Mirası listesinde olan Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağ ve Rahipler Vadisi'ni geziyor, kaya otellerde kalıyor. Çinli turistlerin ülkeye bıraktığı dövizin ise 500 ile 1000 Dolar arasında değiştiği belirtildi. Kapadokya'nın önemli mekanlarından Paşabağ bölgesinde Çinli turistlere rehberlik eden Serhat Top, Son birkaç senedir turizmi gidişatında değişim var. Başta Çin olmak üzere Japonya, Kore, Vietnam ve Tayland gibi ülkelerden ülkemize gelen turist sayısında ciddi artış yaşandı. Otellerde doluluk oranı yüzde 100 oranındadır. Kapadokya'da genellikle 2 gün geçiyoruz, ancak bazı turizm firmaları gün sayısını daha da artırabiliyor. Burada Kaymaklı yeraltı şehri, Göreme açık hava müzesi gibi Kapadokya'nın görülmeye değer yerlerini geziyoruz. Yaz döneminde gelecek turistlerden dolayı Kapadokya'da bulunan otellerin yeteceğini düşünmüyorum. Kayseri, Niğde ve Aksaray'daki otellerde Uzak Doğulu turistlerden payını alabilir dedi.Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 2017 yılında Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde yaptığı konuşmada 2018 yılının Çin?de Türkiye yılı olacağını açıklamıştı.

AK Partili Şentop canlı yayında kahkaha attıAK Partili Şentop canlı yayında kahkaha attı
'Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı''Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı'
İmam Hatipliler, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiİmam Hatipliler, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Seks tarikatı Mack bağlantısı nedeniyle gözaltına alındı!

Seks tarikatı Mack bağlantısı nedeniyle gözaltına alındı!

Abdullah Gül'ün zor kararı!

Abdullah Gül'ün zor kararı!

Murat Boz, Aslı Enver ayrılığının ardından ilk defa konuştu

Murat Boz, Aslı Enver ayrılığının ardından ilk defa konuştu

Son dakika! TSK açıkladı: Sema kod adlı terörist öldürüldü

Son dakika! TSK açıkladı: Sema kod adlı terörist öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trafikte tırpanlı kavga!

Trafikte tırpanlı kavga!

Son dakika! 110 ülkede tespit edilen FETÖ üyeleri takibe alındı

Son dakika! 110 ülkede tespit edilen FETÖ üyeleri takibe alındı

'24 Haziran seçim kararını bu yüzden aldılar'

'24 Haziran seçim kararını bu yüzden aldılar'

Sayısal Loto sonuçları 21 Nisan - Milli Piyango Sayısal Loto 1119. hafta sonuçları sorgula!

Sayısal Loto sonuçları 21 Nisan - Milli Piyango Sayısal Loto 1119. hafta sonuçları sorgula!

İstiklal Marşı ile ilgili sözleri salonu boşalttırdı

İstiklal Marşı ile ilgili sözleri salonu boşalttırdı

Vücut geliştirmeci genci o ilaçlar mı öldürdü?

Vücut geliştirmeci genci o ilaçlar mı öldürdü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.