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Kapalı alanda boya yapan iki kişi zehirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 02:25 | Son Güncelleme

Şişli'de bir veteriner kliniğinde kapalı bir alanda boya yaparken zehirlenen ve içeride baygın halde yatan iki kişi hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL (AA) - Şişli’de bir veteriner kliniğinde kapalı bir alanda boya yapan iki kişi zehirlendi.

Eskişehir Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde bulunan bir veteriner kliğinde S.Ç. ile ismi henüz öğrenilemeyen arkadaşı, iş yerinin alt katındaki kapalı alanda boya yaparken zehirlendi.

Bir süre içeride baygın bir şekilde yatan iki kişiden haber alınamaması üzerine durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen itfaiye ekipleri, içeride yerde baygın yatan iki kişiyi çıkartarak 112 Acil Servis görevlilerine teslim etti. İş yerinin alt katında havalandırma sisteminin olmaması ve içerideki boya kokusunun birikmesi sonucu oluşan gazdan zehirlendiği ileri sürülen iki kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, içeride biriken gazı tahliye etti.

Polis ise olay yerinde güvenlik şeridi çekerek tedbir aldı, inceleme yaptı.

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