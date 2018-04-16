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Kapalı ameliyat kursuna katılan doktorlardan Harran Tıp’a övgü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 11:07 | Son Güncelleme

Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı öncülüğünde yapılan kapalı ameliyat kursuna katılan Amerikan Johns Hopkins Hastanesi doktorlarından Prof.

Kapalı ameliyat kursuna katılan doktorlardan Harran Tıp’a övgü

Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı öncülüğünde yapılan kapalı ameliyat kursuna katılan Amerikan Johns Hopkins Hastanesi doktorlarından Prof. Dr. Mostafa Borahay, “Amerika’da yapılan ameliyatın aynısı Şanlıurfa’da da yapılıyor" dedi.
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ev sahipliğinde düzenlenen kapalı ameliyat kursu, Şanlıurfa ile çevre illerden farklı hastanelerde görevli uzman doktorlar ve Amerikan Johns Hopkins Üniversitesinden katılan ünlü cerrahlarla Şanlıurfa’da yapıldı.
Böyle bir kursla bölgede var olan kadın hastalıklarına dikkat çekmek istediklerini söyleyen Harran Üniversitesi Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Jinekolojik Endoskopi Kurs Direktörü Doç. Dr. Muhammet Erdal Sak, “Güncel sıkıntılı süreçlerden dolayı çoğu yurtdışı katılımcının olduğu toplantılar, konukların katılmaması nedeniyle iptal edilmektedir. Bu hassas dönemde bölgesel uluslararası katılımlı bir toplantının Şanlıurfa’da, Harran Üniversitesi Hastanesinde düzenlenmesi hem bölgesel kadın sağlığını geliştirme adına hem kadın hastalıkları doğum uzmanlarının bilgi ve becerilerini arttırma adına önemli olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.
“Şanlıurfa’dan başka bir ile gitmesinler”
Kapalı ameliyat kursuna katılan meslektaşlarımız bilgi ve becerilerini hastalarla paylaşan Doç. Dr. Sak, “Harran Üniversitesi Kadın Hastalıkları Doğum Bölümünde şuan endoskopik cerrahi uygulanmaktadır. Vakalarımızı yüzde doksan oranında laparoskopik olarak gerçekleştirmekteyiz. Hastalarımız artık Şanlıurfa’dan başka bir ile gitmesinler, Amerika’da yapılan ameliyatın aynısı Şanlıurfa’da, Harran Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünde yapılıyor” dedi.
Dr. Sak kapalı ameliyatın faydaları ile ilgili açıklamasında ise “Kozmetik olarak daha iyi bir görünüm yani kadınlar için önemli olan büyük yara izi yok denecek kadar az oluyor. Enfeksiyon riskinin az olması, daha küçük kesi ile enfeksiyon riskinin azalması, ayrıca fıtık gibi sıkıntıların oluşmasını da önler. Kanamanın az olması, kamera ile büyük görüntü detaylı görmeyi sağlar dolayısıyla hastadaki kanama miktarını büyük ölçüde azaltır. Hastaneden daha kısa sürede taburcu olma imkanı, günlük yaşama daha kısa sürede dönüş sağlıyor. Ameliyat sonrasında oluşabilen kısırlık riskini de azaltıyor” diye konuştu.

Kapalı ameliyat kursuna katılan doktorlardan Harran Tıp’a övgü

Kapalı ameliyat kursuna katılan doktorlardan Harran Tıp’a övgü

Kapalı ameliyat kursuna katılan doktorlardan Harran Tıp’a övgü

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