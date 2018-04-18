Kapalı pazar yeri sebze bölümü esnafı kura ile belirlendi

Açılışına sayılı günler kalan yeni kapalı pazar yerinde faaliyet gösterecek sebze bölümüne ait tahsisli yerlerin kuraları çekildi.
Bozüyük Yeni Mahalle Şenkal Caddesi üzerinde yapılan kapalı pazaryerinde bulunan sebze bölümü için hazırlanan tahsisli yerlerin hak sahipleri kura ile belirlendi. Belediye encümeni huzurunda ve Bozüyük Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde yapılan kura çekimine 105 kişi katıldı. 105 kişinin de talepte bulunduğu sebze bölümü için yapılan kura sonucu hak sahipleri belirlenirken kalan yerler ile ilgili ilanın önümüzdeki hafta yapılacağı öğrenildi. İhaleye Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, Belediye Encümen üyeleri Hüseyin Kösemen, Kemal Turgut ve belediye personelleri ile esnaflar katıldı.
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