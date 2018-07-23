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Kapalıçarşı'nın tarihi Sandal Bedesteni kapısına asılan Nusr-Et tabelasına tepkiler çığ gibi büyüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 17:00 | Son Güncelleme

Tuz serpme hareketi ve sosyal medyadaki paylaşımları ile ünlü et restoranı zinciri sahibi Nusret Gökçe'nin, Kapalıçarşı'nın Sandal Bedesteni kapısına astığı oldukça büyük ebatlardaki tabelasına tepkiler çığ gibi büyüyor.

Kapalıçarşı'nın tarihi Sandal Bedesteni kapısına asılan Nusr-Et tabelasına tepkiler çığ gibi büyüyor

Nusr-Et markasının kurucusu Nusret Gökçe, İstanbul turizminin kalbi Kapalıçarşı'ya şube açtı. Çarşının Sandal Bedesteni kapısına asılan devasa tabela ise sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

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Nusret'in yeni girişimi sosyal medyada, "Her şeyin değerini parayla ölçersen, Nusret de gelir tarihine tuz döker"; "Bu görgüsüzlüğün bulaşmadığı bir Kapalıçarşı Bedesteni kalmıştı, o da oldu" sözleriyle karşılandı.

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Öte yandan Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın aktardığına göre, Gökçe'nin 558 yıllık duvarlara tabela asılması için izin alıp almadığı merak konusu oldu.

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Tarihi duvarlara asılan tabela tartışılırken Fatih Belediyesi'nden konuyla ilgili, "Belediyeye hiçbir başvuru yok. Zaten tarihi duvarlara tabela asılması için Koruma Kurulu izni gerekiyor. Bu aşamalardan da geçilmemiş. Tabelanın sökülmesi için derhal tebligat çıkarıyoruz" açıklaması yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Nusr-Et tabelası Kapalıçarşı sandal bedesteni

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