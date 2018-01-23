Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,31 azalışla 162,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 267,00 lira, Cumhuriyet altını 1.087,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,31 düşüşle 162,50 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 162,80 163,00 162,30 162,50 Cumhuriyet Ata Lira 1.073,00 1.090,00 1.070,00 1.087,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 148,50 152,50 148,00 152,00 Lira(Tam) Ziynet 1.048,00 1.069,00 1.045,00 1.066,00 Yarım Ziynet 525,00 535,00 523,00 533,00 Çeyrek Ziynet 262,00 267,00 262,00 267,00
(AA)
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