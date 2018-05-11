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Kapalıçarşı'da "Engelleri sevgiyle aşıyoruz" yürüyüşü yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 17:15 | Son Güncelleme

Yürüyüşte engelli öğrenciler ve Kapalıçarşı Yönetim Kurulu üyeleri turistlere karanfil verdi

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla "Engelleri sevgiyle aşıyoruz" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kapalıçarşı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, yürüyüş, Kapalıçarşı Beyazıt Kapı girişinde başlayıp, Nuruosmaniye kapıda tamamlandı. Yürüyüşte engelli öğrenciler ve Kapalıçarşı Yönetim Kurulu üyeleri turistlere karanfil verdi. Çarşı esnafı ile yerli ve yabancı turistler, engelli öğrencileri alkışladı, onlara eşlik etti.

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada, yaşam hakkının herkes için kutsal olduğunu ifade etti. Özgürlüğün bir başkasının özgürlüğüne müdahale edildiğinde sona ereceğine işaret eden Kurtulmuş, şu ifadelere yer verdi:

"Nasıl yolda yürümek, toplu taşıma araçlarını kullanmak, çalışmak, okumak bizim hakkımızsa engelli insanların da hakkı. Onları bu haktan mahrum edecek her şey bizden uzaktır. Bu hafta bildiğiniz üzere Engelliler Haftası. Biz de Kapalıçarşı olarak bu hafta için böyle farklı bir organizasyon düzenledik. Amacımız farkındalık yaratarak, farklılıklarımızı ortadan kaldırmak. Hepimiz bir engelli adayıyız. Bunu unutmadan hayatımızı yaşayalım ve engelli insanlarımıza destek olalım."

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Anahtar Kelimeler:
Engelliler Haftası istanbul Kapalıçarşı

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