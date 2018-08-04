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Kapalıçarşı'da "lokum" devri

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 11:44 | Son Güncelleme

Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA - KAPALIÇARŞI'da son yıllarda lokum satan işyerlerinde artış yaşanıyor.  Tarihi Kapalıçarşı turistlerin en çok ilgi gösterdiği yerlerin başında geliyor.

Kapalıçarşı'da "lokum" devri

Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA - KAPALIÇARŞI'da son yıllarda lokum satan işyerlerinde artış yaşanıyor.
Tarihi Kapalıçarşı turistlerin en çok ilgi gösterdiği yerlerin başında geliyor. 3 bin 600 işyerinin bulunduğu çarşıda son yılların gözdesi lokumculuk. Son 2 yılda Kapalıçarşı'da 41'i kuyumcu dükkanı kapanırken bu dükkanların hepsinin yerine lokumcu açıldığı öğrenildi.

"EN ÇOK KUYUMCU DÜKKANLARI EL DEĞİŞTİRDİ"
Kapalıçarşı Esnaflar Derneği Başkanı Hasan Fırat, gelen turistlerin artık ucuz ürünü tercih ettiğini kaydederek "Uzak Doğu'dan, İran'dan turist geliyor. 3 bin 600 iş yerimiz var. El değiştiren 100'ün üzerinde iş yerimiz var. Sezon yeni açıldı. Bugüne kadar Kapalıçarşı'da 3 bin 600 dükkanın içerisinde en çok el değiştiren kuyumcular. Altının yükselmesi, doların yükselmesi ve kiraların dövizle ödenmesinden dolayı mülk sahiplerinin bazıları fedakarlık yaptı, bazıları yapmadı" diye konuştu.

"KİRALAR DÜŞTÜĞÜ İÇİN LOKUMCU GELİYOR"
Lokum satan işyeri çalışanı Emrah Ersoy, "Kuyumcularda haftada bir ya da ayda bir satış oluyor. Ticarette sürüm önemlidir. Sürüm her gün oldukça, aya vurduğunuzda yüksek bir limit çıktığı için, bizde de sürüm olduğu için lokumcular geliyor. Kiralar düştüğü için lokumcu geliyor. Kiralar yüksek olsa zaten lokumcu gelmez. Sattığımız lokumla kira parası çıkmaz, kira düşük olduğu için sattığımız limitler de ufak olduğu için bizi geçindiriyor" sözleri ile açıkladı. Durumu "Lokumcuların piyasayı keşfetmesi" diye yorumlayan bir lokum dükkanı işletmecisi ise "Daha önce iç piyasada turizme girmeyen lokumcu ve kuruyemişçiler yavaş yavaş turizmi keşfettiler. Biraz turizme kaydılar. Beklentiyle alakalı bir şey" diye konuştu.

LOKUMUN FİYATI 30 LİRADAN BAŞLIYOR
Kapalıçarşı'da kuyumculuk yapan bir esnaf ise, "Malum altın yüksek, dolar yüksek. Fiyatların düşmesini bekliyoruz. En çok kuyumcular etkilenir çünkü satmakta zorlanıyoruz. Onun yerine görmüşsünüzdür hep lokumcular oldu. Lokumcuların hepsi kuyumcuydu. Halen de lokumcu açılıyor" şeklinde konuştu. Bir diğer kuyumcu ise, "Geçen yıllara oranla iş hacmi düşmüş durumda. Altın fiyatının yükselmesi müşterinin az almasına ya da hiç almamasına sebep oluyor. Kapalıçarşı'daki kuyumcu sayısında sürekli olarak bir düşüş, onun yerine başka sektörlerden geliş var" dedi. Kapalıçarşı'da lokumunun kilogram fiyatı çeşidine göre 30 ile 90 lira arasında değişiyor.

(FOTOĞRAF)

Kapalıçarşı'da Kapalıçarşı'da Kapalıçarşı'da Kapalıçarşı'da

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