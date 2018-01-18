KAPALIÇARŞI'NIN ALTYAPISI YENİLENİYOR

Haber - Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Ozan URAL / İstanbul DHA

Türkiye'nin en büyük ticaret ve turizm merkezlerinden biri olan Kapalıçarşı'nın içme suyu, atık su ve yağmur suyu hatları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce yenileniyor. Haziran ayına kadar sürecek olan çalışmalarda, 3 kilometrelik altyapı sistemi, buharla temizlendikten sonra plastik borularla kaplanacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 4 ay önce başlatılan çalışmalarda, 30 bin 700 metrekarelik alanda, 66 sokakta yaklaşık 4 bin dükkanla hizmet veren Kapalıçarşı'nın altyapısındaki sorunlar kamera yardımıyla tek tek tespit edildi. Esnaf ile müşterilerin etkilenmemesi için Kapalıçarşı'nın kapanmasının ardından sabah saatlerine kadar sürdürülecek çalışmalarda, tıkanan yerler buharla temizlenecek. Eski ve yeni hatlar üzerinde gerekli görülen noktalarda kazısız, yeni teknoloji ile plastik boru kaplama işi gerçekleştirilecek.

Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki altyapı sisteminin kayıt altına alınması da hedeflenen çalışmalar haziran ayına kadar devam edecek.