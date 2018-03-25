HABER

’Kapanacak’ dediği odaya yeniden aday oldu seçimi kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 19:03 | Son Güncelleme

Kula Dokumacılar-Tuhafiyeciler-Konfeksiyoncular-Manifaturacılar Odası’nın 20.

Kula Dokumacılar-Tuhafiyeciler-Konfeksiyoncular-Manifaturacılar Odası’nın 20. olağan kongresinde mevcut başkan Fehmi Yıldırım ve Ercan Yıldırım arasında geçen başkanlık yarışını Ercan Yıldırım kazandı.
Kula Dokumacılar-Tuhafiyeciler-Konfeksiyoncular-Manifaturacılar Odası’nın 20. olağan kongresi Kent Meydanı Yunus Emre Düğün salonunda gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Fehmi Yıldırım ve Ercan Yıldırım’ın başkanlık için yarıştığı genel kurulda oy kullanan 123 üyenin 64’ünün oyunu alan mavi listeyle seçimlere giren Ercan Yıldırım ve yönetimi Kula Dokumacılar-Tuhafiyeciler-Konfeksiyoncular-Manifaturacılar Odası’nın yeni idarecileri oldu.
Kongrenin divan başkanlığına İsmail Ünlü yaptı. Denetim, faaliyet ve bütçe raporlarının okunmasının ardından adaylar Fehmi Yıldırım ve Ercan Yıldırım birer konuşma yaptı. Ercan Yıldırım yaptığı konuşmada, “Bugün Kula Dokumacılar-Tuhafiyeciler-Konfeksiyoncular-Manifaturacılar Odası’nın kongresini yapmaktayız. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Biz buraya aday olurken ben değil biz mantığıyla yönetmek için aday olduk. Üyelerimize zorluk sıkıntı çıkartmak için değil, çözüm üretmek için talip olduk. Üyesine rakip getiren değil, onun önünü açan bir yönetim için talip olduk. Artık gençlerin ve yeni nesillerin önünün açılması gerektiğne inanıyoruz. Mevcut başkanımın kapanacağını söylediği bir odaya tekrar talip olmasına da anlam veremiyorum. Göreve geldiğimizde bu işi bir kazanç kapısı değil, hizmet anlayışı içerisinde olacağız. Bu hizmetleri tüm üyelerimize eşit mesafede durarak adil şekilde gerçekleştireceğiz. Bunun ilk müjdesinide burada veriyorum. 27 Nisan’da hep birlikte, üyelerimizin ufkunu açmak, yeni gelişmelerden haberdar etmek için istanbul 2018 ev tekstil fuarına gideceğimizin müjdesini veriyorum. Bu duygu ve düşüncelerle kongremizi öncelikle üyelerimize, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum, hepinize saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.
Ercan Yıldırım Başkanlığındaki yeni yönetime Ciğan Çağlayan, İsmail Sözer, H. Hüseyin Karaduman, Ahmet Saltan, Erol Cintosun, Muhammet Taşdemir, Hasan Bestel, Fatih Eroğlu, Hakan Selçuk seçildi.

’Kapanacak’ dediği odaya yeniden aday oldu seçimi kaybetti

1 / 6

’Kapanacak’ dediği odaya yeniden aday oldu seçimi kaybetti

’Kapanacak’ dediği odaya yeniden aday oldu seçimi kaybetti
2 / 6

’Kapanacak’ dediği odaya yeniden aday oldu seçimi kaybetti

’Kapanacak’ dediği odaya yeniden aday oldu seçimi kaybetti
3 / 6

’Kapanacak’ dediği odaya yeniden aday oldu seçimi kaybetti

’Kapanacak’ dediği odaya yeniden aday oldu seçimi kaybetti
4 / 6

’Kapanacak’ dediği odaya yeniden aday oldu seçimi kaybetti

’Kapanacak’ dediği odaya yeniden aday oldu seçimi kaybetti
5 / 6

’Kapanacak’ dediği odaya yeniden aday oldu seçimi kaybetti

’Kapanacak’ dediği odaya yeniden aday oldu seçimi kaybetti
6 / 6

’Kapanacak’ dediği odaya yeniden aday oldu seçimi kaybetti

’Kapanacak’ dediği odaya yeniden aday oldu seçimi kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Seda Sayan'dan makyajsız fotoğraf

Seda Sayan'dan makyajsız fotoğraf

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Çiftlik Bank soruşturmasında kritik gelişme! Toplanan para bilinenden çok fazla çıktı!

Çiftlik Bank soruşturmasında kritik gelişme! Toplanan para bilinenden çok fazla çıktı!

İstanbul'da Uber dehşeti! Kadın yolcu kanlar içerisinde kaldı!

İstanbul'da Uber dehşeti! Kadın yolcu kanlar içerisinde kaldı!

Sol Perez'den şok itiraf: Bana cinsel organını bile gösterdi

Sol Perez'den şok itiraf: Bana cinsel organını bile gösterdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sivas-İstanbul arası 5.5 saate iniyor!

Sivas-İstanbul arası 5.5 saate iniyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sincar'a operasyon başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sincar'a operasyon başladı

Sütbank da karıştı! Gergin kongreye bu sözler damga vurdu!

Sütbank da karıştı! Gergin kongreye bu sözler damga vurdu!

Tayy Aşireti’nden Afrin kutlaması

Tayy Aşireti’nden Afrin kutlaması

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yarın sabah toz geliyor!

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yarın sabah toz geliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Cumhur İttifakı' için önemli mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Cumhur İttifakı' için önemli mesaj

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.