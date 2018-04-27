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Kapatılan FETÖ okullarında görevli 48 öğretmen hakkında gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 09:44 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, kapatılan FETÖ okullarında görevli 48 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

Kapatılan FETÖ okullarında görevli 48 öğretmen hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve örgütle irtibatları tespit edilen 48 öğretmen hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 48 öğretmen hakkında 27.04.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri Ankara ve 11 ilde devam etmektedir” denildi.

İHA

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FETÖ Ankara 48 öğretmen

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
TAYYİBİ GÜNAHIM KADAR SEVMEM.BİR CHP Lİ OLARAK ŞUANKİ SEÇİM TABLOSUNDA,AKŞENER,GÜL,TAYYİP HANGİSİ DERSENİZ.BEN GALİBA TAYYİBE OY VERECEĞİM GİBİ DURUYOR.NEDENİ AL BİRİNİ VUR ÖTEKİSİNE.BU SALYA SÜMÜK FETÖYÜ ANCAK TAYYİP BİTİRİR.
HALEN AKTİF MEB DE AKTİF GÖREVDE FETÖCÜ ÖĞRETMENLER VAR.BAZI AKP VEKİLLERİN REFERANSI SAYESİNDE GÖREVE İADE EDİLENLER VAR.BUNLARI GEÇMİŞİNE BAKTIĞINDA BİRKAÇ KEZ SORUŞTRMA GEÇİRENLERDE VAR.
ŞURADA SEÇİM AREFESİNE GİRDİK BU ÖĞRETMENLERİN ANA VE BABALARINI DAHA FAZLA ÜZMEYELİM BEYLER.TÜRKİYEDE ARTIK HERKES ÇOCUĞUNA SAHİP ÇIKMAYI YENİDEN ÖĞRENDİ.BU ÖĞRETMENLER VE DİĞERLERİ UYANDI ARTIK. FETO ALTIN YUMURTLUYOR OLSA BİLE DÖNÜP TANIMAYACAKLAR ASLA.ŞİMDİ SEÇİMDE ÖNCE GENEL AF İLAN ETMELİ DEVLETİMİZ.O ZAMAN ABD VE İNGİLTERENİN BELİ KIRILACAK. BÜYÜK BEYİNLERE ÜLKENİN İHTİYACI HER ZAMAN. BEYLER TÜRKİYE SUİRYE GİBİ OLURSA BATI BİR TANE MÜLTECİ KABUL ETMEZ ASLA.UYANALIM KARDEŞÇE YAŞAMAYA DEVAM EDELİM ÜLKEDE. İMZA OZAYDİN65
bu işin iyice cı8lkı cıktı öncelıkle vekıllerden başlanacaktı bunlar caycılardan başladılar
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