Kapatılan FETÖ okulunda gizli oda ortaya çıktı

FETÖ tarafından 'Güven Koleji' adıyla Kemer'de işletilen özel okula 15 Temmuz sonrası el konularak, hazineye devredildi. Geçen yıl şubat ayında ilçeyi ziyaret eden dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 3 katlı binanın adliyeye çevrilmesi talimatını verdi.
Tadilat çalışmaları sürerken, binanın üst katında 2 ayrı odayla birlikte bodrum kattaki tuvaletten geçilen gizli bir oda daha bulundu. Tuvaletlerin arasındaki boşlukta bulunan ayrı bir kapıdan girilen gizli odada kanepeler ve kitaplar bulunduğu belirlendi. Odada çeşitli kitaplar ve kıyafetler de olduğu kaydedildi.
BİNA TEKRAR OKUL OLARAK KULLANILACAK
Adliye olması yönünde karar alınan binanın tekrar Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devredilerek bu yıl eylül ayından itibaren ortaokul olarak hizmet vermesinin planlandığı belirtildi. Binada asılı olan 'Kemer Adliyesi' tabelası da söküldü. (DHA)
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