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Kapatılan FETÖ okulunda gizli oda ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ | 09.01.2018 11:10 | Son Güncelleme 1 saat önce

Antalya'nın Kemer ilçesinde kapanan FETÖ/PDY okulunda 1'i gizli 3 oda bulundu.

FETÖ tarafından 'Güven Koleji' adıyla Kemer'de işletilen özel okula 15 Temmuz sonrası el konularak, hazineye devredildi. Geçen yıl şubat ayında ilçeyi ziyaret eden dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 3 katlı binanın adliyeye çevrilmesi talimatını verdi.

Tadilat çalışmaları sürerken, binanın üst katında 2 ayrı odayla birlikte bodrum kattaki tuvaletten geçilen gizli bir oda daha bulundu. Tuvaletlerin arasındaki boşlukta bulunan ayrı bir kapıdan girilen gizli odada kanepeler ve kitaplar bulunduğu belirlendi. Odada çeşitli kitaplar ve kıyafetler de olduğu kaydedildi.

BİNA TEKRAR OKUL OLARAK KULLANILACAK

Adliye olması yönünde karar alınan binanın tekrar Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devredilerek bu yıl eylül ayından itibaren ortaokul olarak hizmet vermesinin planlandığı belirtildi. Binada asılı olan 'Kemer Adliyesi' tabelası da söküldü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Kemer FETÖ PDY

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
gizli sex odasıdır nanoş' ların :))
Kesin öyledir. Oradaki çocuklara "PEYGAMBERİMİZİN ÖRNEK AHLAKI" okutup fantazi yapıyorlardır. Dünya'ya ot gelmiş b*k giden ucuz bir insanın ucuz bir yorumu işte...!!!
NE FETÖYMÜŞ BE..BUNLAR BU HAALE GELİNCEYE KADAR...RAHMETLİ KAMER GENÇTEN BAŞKASI GÖREMEMİŞ...
Biri gizli 3 oda bulundu ne demek... Gizli olmayan diğer ikisi gezintiden mi dönmüşler..!! Gizli dökümanlarıda iyi çekmişsiniz "PEYGAMBERİMİZİN ÖRNEK AHLAKI" harbiden örgütsel döküman...!!!!
Allah bilir kaç tane Arsız Kadınlar Partisinin (akp) elemanı, millet vekili veya bakanı kalmıştır bu izbe yerlerde. Zavallılar . ACIMAK İSTİYORUM AMA acıyamıyorum. :))))))))))))))))))))))))
Öyle gizlemişler ki kimse anlamasın diye kapısına "Yardımcı Hizmetli Odası" yazmışlar.
NE İSTEDİLERDE VERMEDİK DİYEN KİM BU OKULU ONLARA TAHSİS EDEN KİM BU OKULA DESTEK VEREN KİM BU OKULA EL KOYAN KİM E SONUÇ HEPSİ AYNI KANALA ORTAK HAVUZA ÇIKIYOR A HABER İZLEMEYE DEVAM YAN GEL YAT OSMAN İZLE
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