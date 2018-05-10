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Kapatılan haber ajansının müdürüne FETÖ üyeliğinden hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 18:37 | Son Güncelleme

FETÖ'ye müzahir olduğu gerekçesiyle kapatılan Feza Gazetecilik AŞ bünyesindeki Cihan Haber Ajansının eski Ankara haber müdürü Kazım Canlan, yargılandığı davada "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) müzahir olduğu gerekçesiyle kapatılan Feza Gazetecilik AŞ bünyesindeki Cihan Haber Ajansının eski Ankara haber müdürü Kazım Canlan'a, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Ankara 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Canlan, tutuklu bulunduğu Tarsus Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın avukatı da hazır bulundu.

Esas hakkındaki savunmasını yapan sanık Canlan, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatini ve tahliyesini istedi.

Sanığın avukatı da müvekkilinin beraat ve tahliye talebini yineledi.

Son sözleri sorulan sanık Canlan, "Herhangi bir örgütle irtibatım yok, suçsuzum ve tahliyeme karar verilmesini istiyorum." dedi.

Mahkeme Başkanı Şamil Koç, heyetle yaptığı müzakerenin ardından sanık Canlan'ın, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildiğini açıkladı.

İddianamede sanık Canlan'ın, örgütün haberleşme programları ByLock ve Eagle kullandığı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı sonrası Bank Asya'ya para yatırdığı belirtilerek, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması talep edilmişti.

Canlan'ın haber müdürlüğü yaptığı Cihan Haber Ajansı, 27 Temmuz 2016'da yayımlanan OHAL kapsamındaki tedbirlere ilişkin kanun hükmünde kararnameyle (KHK) milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilerek kapatılmıştı.

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Ankara 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi Fetullahçı Terör Örgütü Feza Gazetecilik AŞ bünyesindeki Cihan Haber Ajansı

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