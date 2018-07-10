Kapatılan kaplıcanın yeniden hizmet vermesini istiyorlar

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, tarihte "Büyük İskender" diye tanınan Makedonya Kralı III. Aleksandros'un şifa bulmak amacıyla geldiği rivayet edilen ve 3 yıl önce kapatılan kaplıca, yeniden açılacağı günü bekliyor.

İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Girmeler Mahallesi'ndeki kaplıca, 3 yıl önce Muğla Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından halk sağlığına uygun olmadığı gerekçesiyle kapatıldı.

Mahalle sakinleri, kaplıcayı ziyarete gelenlerin bölgede yaşayanların ekonomisine de katkı sağladığını, kaplıcanın yeniden incelenerek turizme kazandırılmasını istiyor.

Girmeler Mahallesi Muhtarı Hamit Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaplıcanın 3 yıl önce suyunda bir kirlenme olduğu iddiasıyla kapatıldığını söyledi.

- "Burası çürümeye terk edilmiş durumda"

Kaplıcanın suyunun yeniden analiz edilip tekrar turizme kazandırılmasını istediklerini vurgulayan Sarı, "Atalarımızdan kalma, asırlardır halka açık bir tesis. Bel hastalıklarına, rahim hastalıklarına iyi geliyor. Daha önce halkımız burada yoğurdunu, sütünü, meyvesini satıyordu. Mahallenin de ekonomisine büyük katkısı vardı. Burası çürümeye terk edilmiş durumda. Ağaçlar bile bakımsızlıktan kurumaya başladı. Bir an önce çözüm istiyoruz." diye konuştu.

Hamit Sarı, daha önce turizme kazandırılmış bir yerin şu anda atıl durumda olmasının üzücü olduğunu dile getirdi.

Mahalle sakinlerinden Kemal Arslan ise mahalleli olarak tesisin tekrar açılmasını istediklerini kaydetti.

Girmeler Mahallesi'ndeki kaplıca, Likya uygarlığına da ev sahipliği yapmış bölgede bulunuyor. Makedonya Kralı Büyük İskender'in de şifa bulmak amacıyla geldiği rivayet ediliyor.

