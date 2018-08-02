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Kapatılan Karşı gazetesi çalışanlarına dava açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 12:36 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 17-25 Aralık yargısal darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği gerekçesiyle, kapatılan Karşı gazetesinin sahibi ve 10 çalışanına yönelik yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianame, kabul edildi - Mahkeme heyeti, ByLock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle sanıklar Alaaddin Akkaşoğlu, Değer Özergün, Mehmet Aydoğmuş, Onur Kala ve Murat Kazancı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına hükmetti - Eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in tutuklu yargılandığı dava ile birleştirilen dosya, yargılama yerinin belirlenebilmesi amacıyla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi - İddianamede, "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "silahlı terör örgütüne yardım" gibi suçlardan 2 sanığın 18'er, 6 sanığın da 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenirken, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılması gerektiği belirtilen 3 sanığa ceza verilmemesi talep edildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık yargısal darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettikleri gerekçesiyle, kapatılan Karşı gazetesinin sahibi ve 10 çalışanına yönelik hazırlanan iddianame kabul edilirken, 5 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianameyi kabul etti.

Mahkeme hazırladığı tensip tutanağında, iddianamede talep edildiği üzere, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen sanıklar Alaaddin Akkaşoğlu, Değer Özergün, Mehmet Aydoğmuş, Onur Kala ve Murat Kazancı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

Dava dosyasının eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in tutuklu olarak yargılandığı İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dosyayla birleştirilmesini kararlaştıran heyet, davanın bu mahkemede görülmesini hükme bağladı.

- Dosya istinaf mahkemesinde

Birleştirme kararıyla dosyanın gönderildiği İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi ise birleştirmeye onay verirken, yargılamanın İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılması gerektiğine yönelik karar aldı.

Mahkemeler arasındaki uyuşmazlık nedeniyle dosya yargılama yerinin belirlenmesi için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne (istinaf) gönderildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, ilerleyen günlerde yargılamanın yapılacağı mahkemeyi belirleyecek.

- Ceza istemleri

İddianamede, firari sanık Ufuk Emin Köroğlu ve Değer Özergün'ün, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla ve "terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin hüviyetlerini açıklayarak hedef gösterme" suçundan da 1 yıldan üçer yıla olmak üzere 8 yıl altışar aydan 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanıklardan Alaaddin Akkaşoğlu, Mehmet Aydoğmuş, Onur Kala, Murat Kazancı ve Emrah Direk'in, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, Kutlu Esendemir'in "silahlı terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapse mahkum edilmesi öngörüldü.

İddianamede etkin pişmanlık hükmünden yararlandırılması istenen sanıklar kapatılan gazetenin sahibi Turan Ababey, Emre Erciş ve Mehmet Bozkurt'a "silahlı terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan ceza verilmemesi talep edildi.

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